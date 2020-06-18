National Interest опубликовал статью Путина об истории Второй мировой войны

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сторонники пересмотра обстоятельств начала Второй мировой войны подрывают основы всего устройства нынешней Европы. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в своей статье, посвященной истории Второй мировой войны. Статья опубликована в журнале National Interest на английском языке, в пятницу на сайте Кремля и в "Российской газете" будет выложена версия на русском языке.

"К сожалению, это показывает умышленную политику, нацеленную на уничтожение поствоенного мирового порядка, создание которого было делом чести и ответственности государств, ряд представителей которых сегодня проголосовал за эту лживую резолюцию", - пишет российский лидер, комментируя шаги отдельных европейских политиков. Путин поясняет, что имеет в виду принятую Европарламентом 19 сентября минувшего года резолюцию, авторы и сторонники которой фактически пытаются поставить знак равенства между СССР и нацистской Германией.

"Те, кто намеренно ставит этот [послевоенный] консенсус под вопрос, подрывают сами основы всей послевоенной Европы", - указал президент России.

"Создание современной системы международный отношений - один из наиболее важных итогов Второй мировой войны. Даже самые непреодолимые разногласия - геополитические, идеологические, экономические - не лишают нас возможности искать формы мирного существования и взаимодействия, если к этому есть желание", - говорится в статье.

"Сегодня мир переживает довольно неспокойные времена. Все меняется - от соотношения сил и влияния на мировой арене до социальных, экономических и технологических основ обществ, стран и даже континентов. В прошлые времена изменения подобного масштаба практически никогда не проходили без крупных военных конфликтов, без силового противоборства для строительства новой глобальной иерархии. Благодаря мудрости и прозорливости Союзных держав стало возможным создать систему, которая удержалась от чрезвычайных проявлений такого объективного соперничества, исторический свойственного развитию мира", - уверен президент России.

"Наша задача - всех тех, кто берет на себя политическую ответственность, и прежде всего представителей держав-победительниц во Второй мировой войне, - гарантировать, что эта система будет сохранена и улучшена", - написал Путин. "Сегодня, как и в 1945 году, важно продемонстрировать политическую волю и обсуждать будущее вместе. Наши коллеги - [председатель КНР] Си Цзиньпин, [президент Франции Эмманюэль] Макрон, [президент США Дональд] Трамп и [премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон - поддержали инициативу России провести встречу пяти ядерных держав - постоянных членов Совета Безопасности ООН. Мы благодарны им и надеемся, что личная встреча произойдет как можно быстрее", - добавил президент России.

Военные документы

Россия призывает все страны ускорить процесс рассекречивания архивов, относящихся к предвоенному и военному периодам, и готова к широкому международному сотрудничеству в этой области, заявил президент РФ.

Он отметил, что ряд стран "предпочитают предать забвению соглашения, на которых стоят подписи нацистов и западных политиков, не говоря уже о том, чтобы дать юридическую или политическую оценку такого рода сотрудничеству, включая и молчаливое согласие - или даже прямое сообщничество - некоторых европейских политиков в варварских планах нацистов".

"Мы не знаем, имеются ли какие-либо секретные "протоколы" или дополнения к соглашениям, которые ряд стран заключили с нацистами, - подчеркнул Путин. - Единственное, что нам остается - так это поверить им на слово". В частности, материалы, касающиеся англо-германских переговоров по-прежнему не рассекречены. "В этой связи мы призываем все страны ускорить процесс рассекречивания архивов и публикации ранее неизвестных документов, относящихся к предвоенному и послевоенному периодам, подобно тому, как это сделала Россия в последние годы", - указал российский лидер, отметив, что РФ готова к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков.

Как отметил президент, никаких архивных документов, показывающих, что Советский Союз рассматривал возможность нападения на Германию в превентивном порядке, не существует.

"Многие новые недавно обнаруженные или рассекреченные материалы были также использованы при подготовки данной статьи. В связи с этим я могу со всей ответственностью заявить: нет архивных документов, которые бы подтверждали подозрение по поводу того, что СССР намеревался начать превентивную войну против Германии", - пишет российский лидер.

По его свидетельству, командование советских вооруженных сил действительно руководствовалось доктриной, предполагавшей в случае агрессии быстрое отражение действий противника Красной Армией, ее переход в наступление "и ведение войны на вражеской территории". "Однако такие стратегические планы не предполагали никакого намерения первой нападать на Германию", - отмечает Путин.

Решающий вклад в разгром нацизма

Президент подчеркнул, что СССР и Красная Армия внесли решающий вклад в разгром нацистской Германии в годы Второй мировой войны, кто бы ни пытался в наше время доказать обратное.

"Советский Союз и Красная Армия, кто бы ни пытался сегодня доказать обратное, внесли главный и решающий вклад в разгром нацизма, - сказал он. - Это были герои, которые до последнего сражались в окружении врага под Белостоком и Могилевом, Уманью и Киевом, Вязьмой и Харьковом. Они начали наступление под Москвой и Сталинградом, Севастополем и Одессой, Курском и Смоленском. Они освободили Варшаву, Белград, Вену и Прагу. Они штурмовали Кенигсберг и Берлин".

Путин подчеркнул, что "мы боремся за подлинную, не приукрашенную и обеленную правду об этой войне". По его словам, "эта национальная, человеческая правда, жесткая, горькая и беспощадная, была передана нам писателями и поэтами, которые прошли сквозь огонь и ад фронтовых испытаний".

Президент добавил, что у его поколения, как и у многих других соотечественников, окопная проза и стихи оставили неизгладимый след в душе. "Чтить ветеранов, которые сделали все возможное ради Победы, и помнить тех, кто погиб на поле боя, стало нашей моральной обязанностью", - заключил глава российского государства.

Обязательства перед союзниками

Советский Союз в полной мере выполнял свои обязательства перед союзниками во время Второй мировой войны, Красная Армия освобождала народы Европы от фашизма, заявил президент России.

"Советский Союз в полной мере выполнял свои обязательства перед союзниками и всегда протягивал руку помощи", - отметил Путин. По его словам, Красная Армия поддерживала высадку англо-американских войск в Нормандии, проведя масштабную операцию "Багратион" в Белоруссии, в январе 1945 года, прорвавшись к реке Одер, она положила конец последнему мощному наступлению вермахта на Западном фронте в Арденнах. "Через три месяца после победы над Германией СССР в полном соответствии с Ялтинскими соглашениями объявил войну Японии и победил миллионную Квантунскую армию", - подчеркнул глава государства.

Как напомнил президент, еще в июле 1941 года советское руководство объявило, что целью войны против фашистской Германии является не только устранение угрозы, нависшей над СССР, но и "помощь всем народам Европы, страдающим от ига германского фашизма". "К середине 1944 года противник был изгнан практически со всей советской территории. Однако враг должен был быть уничтожен в своем логове, - написал Путин. - Итак Красная Армия начала свою освободительную миссию в Европе". "Это спасло целые народы от разрушения и порабощения, а также от ужаса Холокоста. Они были спасены ценой сотен тысяч жизней советских солдат", - отметил президент РФ.

Он призвал "не забывать об огромной материальной помощи, которую СССР оказал освобожденным странам в устранении угрозы голода и в восстановлении их экономики и инфраструктуры". "Это было сделано в то время, когда пепел простирался на тысячи миль от Бреста до Москвы и Волги. Например, в мае 1945 года австрийское правительство обратилось к СССР с просьбой предоставить продовольствие, поскольку оно не знало, как прокормить свое население в следующие семь недель до нового урожая", - уточнил российский лидер. "Федеральный канцлер временного правительства Австрийской Республики Карл Реннер назвал согласие советского руководства отправлять продовольствие спасительным актом, который австрийцы никогда не забудут", - указал президент РФ.

Проявления ревизионизма

Проявления исторического ревизионизма на Западе в отношении итогов Второй мировой войны представляют опасность, так как грубо и цинично искажают понимание принципов мирного развития, заложенных на конференциях в Ялте и в Сан-Франциско (штат Калифорния), заявил президент России.

"Державы-победительницы оставили нам систему, ставшую квинтэссенцией интеллектуальных и политических изысканий нескольких столетий. Череда конференций - в Тегеране, Ялте, Сан-Франциско и Потсдаме - заложили основы мира, в котором в течение 75 лет не было глобальных войн, несмотря на самые острые противоречия", - напомнил глава государства.

"Исторический ревизионизм главным образом по теме Второй мировой войны и ее исхода, проявления которого мы сейчас наблюдаем на Западе, является опасным, потому что грубо и цинично искажает понимание принципов мирного развития, заложенных на конференциях в Ялте и Сан-Франциско", - отметил Путин. "Главным историческим достижением Ялты и других решений того времени является соглашение о создании механизма, позволяющего ведущим державам урегулировать разногласия, не выходя за рамки дипломатии", - продолжал президент России.

Путин напомнил о крупномасштабных конфликтах в мире в ХХ веке и о разработке ядерных вооружений, способных уничтожить всю планету. "Иными словами урегулирование споров посредством силы становится непозволительно опасно. И победители во Второй мировой войне понимали это. Они осознавали это и отдавали себе отчет в том, какую ответственность несут перед человечеством", - подытожил президент РФ.

Все ведущие страны мира в той или иной степени несли ответственность за то, что началась Вторая мировая война, несправедливо утверждать, что причиной послужил пакт Молотова-Риббентропа, заявил Путин.

"Вторая мировая война не случилась внезапно, она не началась неожиданно или ни с того, ни с сего <...> Она стала результатом целого ряда тенденций и факторов мировой политики того времени", - пишет российский лидер. По его словам, основными факторами, которые "предопределили величайшую трагедию в истории человечества, были эгоизм государств, трусость, политика умиротворение агрессора, который набирал силу, а также нежелание политических элит искать компромисс".

"По этой причине несправедливо утверждать, что двухдневный визит в Москву нацистского министра иностранных дел [Иоахима фон] Риббентропа был главной причиной начала Второй мировой войны. Все ведущие страны в определенной степени несут ответственность за ее начало. Каждая из них совершила роковые ошибки, самонадеянно полагая, что она сможет перехитрить остальных, обеспечить односторонние преимущества для себя самой или же остаться в стороне от надвигающейся мировой катастрофы", - подчеркнул Путин.

"И эта близорукость, отказ создать коллективную систему безопасности стоили миллионов жизней и огромных потерь", - отметил президент России.

Действия Запада

Путин в своей статье обратил внимание, что страны Запада способствовали развязыванию нацистской Германией Второй мировой войны.

Российский лидер напоминает об "очевидном факте". "Первопричины Второй мировой войны главным образом проистекают из решений, принятых после Первой мировой войны. Версальский [мирный] договор [1919 года] стал для Германии символом серьезной несправедливости. Он по существу подразумевал, что страна будет отдана на разграбление, будет вынуждена выплачивать западным союзникам неимоверные репарации, опустошающие ее экономику", - подчеркивает Путин.

По его оценке, "национальное унижение" Германии стало "плодотворной почвой" для роста радикальных настроений. "Нацисты искусно играли на эмоциях людей и выстраивали свою пропаганду, обещая избавить Германию от "наследия Версаля" и восстановить прежнюю мощь страны, при этом фактически втягивая германский народ в войну. Парадоксальным образом западные государств, особенно Великобритания и Соединенные Штаты, прямым или косвенным образом способствовали этому. Их финансовые и промышленные предприятия активно вкладывали средства в германские фабрики и заводы, выпускавшие военную продукцию. Кроме того, многие в аристократии и политическом истеблишменте поддерживали радикальные, крайне правые и националистические движения, находившиеся на подъеме как в Германии, так и в Европе [в целом]", - отмечает президент России.

Преступления пособников нацизма

Преступлениям пособников нацизма и коллаборационистов не может быть оправдания, срока давности по ним не существует, заявил президент РФ.

"Наша позиция и сегодня остается неизменной - преступным действиям пособников нацистов не может быть оправдания, по ним нет срока давности. Поэтому вызывает недоумение тот факт, что в некоторых странах людей, замаранных сотрудничеством с нацистами, внезапно приравнивают к ветеранам Второй мировой войны, - отметил российский лидер. - Считаю, что неприемлемо равнять освободителей с оккупантами".

Как подчеркнул Путин "постыдный феномен" коллаборационизма в годы войны "проявил себя во всех европейских странах".

"Такие фигуры как Петен, Квислинг, Власов, Бандера, их приспешники и последователи, хотя они и выдавали себя за борцов за национальную независимость или освобождение от коммунизма, всего лишь предатели и палачи. В своей бесчеловечности они часто превосходили собственных господ, - добавил Путин. - В своем стремлении выслужиться в составе специальных карательных отрядов они охотно исполняли самые бесчеловечные приказы. Они несут ответственность за столь кровавые происшествия, как расстрелы в Бабьем Яру и Волынская резня, сожженную Хатынь, уничтожение евреев в Литве и Латвии".

Имена погибших

Имена всех погибших в Великой Отечественной войне граждан Советского Союза должны быть установлены, заявил Путин.

"Должна быть продолжена кропотливая работа по установлению имен и судьбы всех погибших - красноармейцев, партизан, подпольщиков, военнопленных и заключенных концентрационных лагерей, а также гражданских, убитых эскадронами смерти. Это наш долг", - указал президент РФ. По его словам, в этом процессе особую роль играют поисковые отряды, военно-патриотические и волонтерские движения, в том числе такие проекты, как электронная база данных "Память народа", которая содержит архивные документы. "И, конечно же, необходимо тесное международное сотрудничество для решения этой гуманитарной задачи", - отметил глава государства.

Путин напомнил, что потери СССР в годы Великой Отечественной войны составили почти 27 млн человек. "СССР потерял каждого седьмого своего гражданина, Соединенное Королевство - каждого 127-го, а Соединенные Штаты Америки - каждого 320-го. К сожалению, эта цифра самых тяжелых и печальных потерь Советского Союза не является окончательной", - подчеркнул президент.

Мужество народа

Советский народ в годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу сделал невозможное, говорится в статье Путина.

"Самые серьезные поражения в 1941 году поставили страну на грань катастрофы. Боевую мощь и контроль пришлось восстанавливать крайними средствами - всеобщей мобилизацией, активизацией всех усилий государства и народа, - отметил Путин. - Летом 1941 года под вражеским огнем началась эвакуация миллионов людей, сотен фабрик и заводов на восток страны. Производство вооружений и боеприпасов, которые начали поступать на фронт уже в первую зиму, было развернуто в кратчайшие сроки и к 1943 году превзошло темпы Германии и их союзников".

"За шесть месяцев огромная сила советского народа, объединенного желанием защитить свою Родину, восстала против мощной, вооруженной до зубов, хладнокровной нацистской машины. Народ встал, чтобы отомстить врагу, который сломал, растоптал мирную жизнь, планы и надежды людей", - констатировал президент.

По словам Путина, в течение этой ужасной и кровавой войны некоторых охватило смятенье и отчаяние, были случаи предательства и дезертирства. "Раскол, вызванный революцией и Гражданской войной, нигилизмом, высмеиванием национальной истории, традиций и веры, что пытались навязать, особенно в первые годы после прихода к власти большевики, - все это повлияло, - говорится в статье. - Но отношение абсолютного большинства советских граждан и соотечественников было иным - сохранить и защитить Родину. Это был настоящий и неудержимый порыв".

"Советские люди сделали то, что казалось невозможным. На фронте и в тылу. По-прежнему трудно осознать, понять и представить, чего стоили эти усилия, мужество и преданность величайшим достижениям", - подчеркнул глава государства.

Как отметил президент, все национальности СССР проявили единство во время Второй мировой войны, и нацистам не удалось его подорвать.

"Нацистские "стратеги" были убеждены, что огромное многонациональное государство можно с легкостью поставить на колени. Они думали, что внезапное начало войны, ее беспощадность и невыносимые тяготы неизбежно подорвут межнациональные отношения, и страну можно будет порезать на куски", - пишет российский лидер.

"Однако с самых первых дней было ясно, что план нацистов провалился. Брестскую крепость защищали до последней капли крови представители более чем 30 национальностей. На всех этапах войны подвиг советского народа не знал национальных границ <...>", - подчеркнул президент России.

Правда об истории

Путин не намерен брать на себя роль судьи в вопросах истории Второй мировой войны, но считает, что правда об этой войне нужна всем.

"Я ни в коем случае не намерен брать на себя роль судьи, обвинять или оправдывать кого-либо, не говоря уже о том, чтобы начинать новый этап международного информационного противостояния на историческом поле, которое может привести к лобовому столкновению страны и народы, - пишет он. - Я считаю, что научные круги - при широком участии уважаемых ученых из различных стран мира - должны стремиться к сбалансированной оценке того, что происходило. Нам всем нужны правда и объективность. Со своей стороны я всегда поощрял коллег к тому, чтобы наращивать спокойный, открытый, основанный на доверии диалог с тем, чтобы оценивать общее прошлое самокритично и непредвзято".

"Такой подход даст возможность не повторять ошибок, совершенных в прошлом и гарантирует мирное и успешное развитие на предстоящие годы", - указал Путин. При этом он отметил, что "многие наши партнеры не готовы пока к совместной работе". "Наоборот, добиваясь собственных целей, они наращивают число и масштабы информационных атак на нашу страну, пытаясь заставить нас выступать с извинениями и испытывать чувство вины, а также принимают глубоко лицемерные и политически мотивированные декларации", - отметил глава российского государства.

В качестве примера Путин привел резолюцию Европарламента от 19 сентября 2019 года, в которой содержится обвинения в адрес СССР в причастности к развязыванию мировой войны, но ни словом не упомянут Мюнхенский сговор лидеров западных держав с Гитлером. "Я считаю, что такого рода бумаги - а я не могу назвать эту резолюцию документом - совершенно очевидно нацелены на то, чтобы спровоцировать скандал и чреваты реальными и опасными угрозами", - отметил он.