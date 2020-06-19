Посольство РФ призвало законодателей США прекратить пугать "российской угрозой"

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Американские законодатели должны прекратить пугать американцев и европейцев рассказами о "российской угрозе". С таким призывом к политикам США обратилось в четверг посольство РФ в Вашингтоне на своей странице в Twitter .

"Мы призываем американских законодателей проявлять сдержанность в своих эмоциях и оценках. Нам нужно поддерживать цивилизованный диалог. Россия ни на кого не нападает и не имеет таких намерений. Прекратите запугивать американских и европейских граждан страшными историями о "российской угрозе", - отметили российские дипломаты. К сообщению они прикрепили заявление старшего демократа комитета по иностранным делам верхней палаты американского законодательного органа Роберта Менендеса (от штата Нью-Джерси).

В документе говорится, что он вместе с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиотом Энгелом (демократ, от штата Нью-Йорк) представил в четверг законопроект, запрещающий финансирование сокращения численности американских военнослужащих в Европе, в частности в Германии. В документе утверждается, что сотрудничество США и их европейских союзников необходимо, чтобы противостоять угрозам со стороны России, Ирана и КНДР. Законопроект также обязывает президента уведомлять соответствующие комитеты Конгресса о намерении осуществить сокращение численности американских войск в Европе не менее чем за 180 дней до начала вывода.

В понедельник американский лидер Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты намерены сократить численность своего воинского контингента на территории ФРГ до 25 тыс., если Германия не заплатит за их размещение и не вернет долги НАТО. Он также заявил, что в настоящее время в ФРГ на постоянной основе размещены 52 тыс. военнослужащих США, однако, по официальным данным, их численность составляет 35 тыс.