Посол РФ в Китае заявил, что визит Путина в КНР планируется в 2020 году

Китайская аудитория ждала публикации статьи президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, заявил Денисов. "Сегодня она вышла в печать в Пекине. Я думаю, что китайские коллеги тоже как раз сейчас ее изучают. Но скажу одно - здесь знали о выходе этой статьи, здесь ждали ее, не раз спрашивали у нас, когда ожидается ее выход. И я уверен, что и в исторических кругах, и в политологических она будет пользоваться большим вниманием", - сказал он.

Саммиты ШОС и БРИКС должны были пройти 21-23 июля в Санкт-Петербурге. 27 мая пресс-служба Кремля сообщила о переносе обеих встреч на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. В Кремле отметили, что "новые даты саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего развития эпидемической обстановки в государствах объединений и в мире в целом".

Денисов также сообщил, что Россия ждет председателя КНР на саммитах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые должны состояться в 2020 году осенью. Денисов напомнил, что Россия в этом году является председателем ШОС и объединения стран БРИКС, и саммиты двух организаций должны состояться в этом году в РФ. "Я надеюсь, они тоже состоятся позднее в этом году, осенью. И мы ждем на них руководителей стран-участниц, в том числе и председателя КНР", - подчеркнул посол.

"Так что, конечно, эпидемия наложила отпечаток на обсуждение наших контактов, но это обсуждение продолжается. И мы, и наши китайские партнеры работаем согласованно", - заключил дипломат.

Денисов добавил, что по рабочему графику должна состояться в 2020 году встреча глав правительств двух стран. "Ее тоже мы обсуждаем и тоже в привязке к осени - к октябрю, возможно, ноябрю. Она тоже должна состояться в нашей стране", - указал он.

"Вполне возможно, что даты могут быть смещены. В практическом плане мы сейчас конкретные даты с нашими китайскими партнерами по понятным причинам не обсуждаем", - добавил посол.

"В этом году предполагалось, хоть и не было еще окончательного решения, что официальный визит президента России состоится в начале осени. Но эти планы были не конкретизированы. Поэтому мы ожидаем, что позднее в этом году визит нашего руководителя в Китай обязательно состоится", - сказал он.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Визит президента РФ Владимира Путина в Китай обязательно состоится в 2020 году, однако точные даты пока неизвестны. Об этом заявил в пятницу посол России в Китае Андрей Денисов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

По словам дипломата, ему предстоит обсуждение статьи с китайскими коллегами. "Но хотел бы обратить внимание, что о Китае там говорится очень уважительно. Наш президент отдает дань заслугам Китая в разгроме милитаристской Японии, в победе над союзником гитлеровской Германии", - добавил посол.

О планах подготовить статью, посвященную предшествовавшим войне событиям и основанную на архивных документах, глава российского государства рассказал в декабре 2019 года на большой пресс-конференции. Президент неоднократно отмечал недопустимость фальсификации истории о войне, в частности, называл неприемлемым и некорректным решение Европарламента, который приравнял роль СССР к роли гитлеровской Германии.

Статья Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" 19 июня была опубликована на официальном сайте президента РФ и в "Российской газете". Накануне она вышла в журнале National Interest на английском языке.

Торговля между Россией и Китаем

Объем товарооборота между Россией и Китаем восстановится до прежнего уровня после пандемии коронавируса уже в 2021 году, заявил Денисов.

Дипломат отметил, что пандемия сказалась на экономическом сотрудничестве между странами, и эта ситуация, к сожалению, отразится на итоговых цифрах, которые несколько снизятся. "Но, по прогнозам китайских специалистов, которые мы разделяем, мы имеем возможность в следующем году наверстать потери этого года и далее к 2024 году или 2025, то есть к середине начавшегося десятилетия, выйти на уровень $200 млрд в год по товарообороту, - сказал посол. - Напомню, что сейчас по итогам прошлого года было примерно $113 млрд".

Денисов отметил, что "китайская экономика, начиная с мая, довольно быстро выходит из тяжелого положения, восстанавливаются производственные связи, восстановлено транспортное сообщение". "Экономический комплекс Китая, второй в мире по своему размеру, уже заработал на полную мощность", - добавил посол. Он отметил, что Россия на некоторых направлениях не снижала уровень диалога с КНР, в том числе в области поставок углеводородов.

Не прекращается инвестиционное и научно-техническое сотрудничество. "И наша сторона, и китайская делают все от них зависящее, чтобы удержать ситуацию в управляемом режиме, - подчеркнул Денисов. - Например, буквально сегодня утром обсуждали вопросы, связанные с облегчением перемещения специалистов из Китая в Россию и из России в Китай, занятых на тех или иных инвестиционных объектах, работающих по проектам и программам нашего долгосрочного инвестиционного сотрудничества".

По его словам, недавно стороны обсуждали взаимодействие в области сельского хозяйства. "Это очень перспективная область наших торгово-экономических отношений. Я надеюсь, что в ближайшие годы она получит довольно динамичное развитие, - сказал посол. - Одним словом, работа продолжается". По словам дипломата, в связи с пандемией посольству и торговому представительству РФ пришлось перестроиться "и работать по программам, связанным с крупномасштабными закупками в Китае и поставками в Россию медицинских изделий". Он указал на гуманитарную и коммерческую составляющую этого процесса.

Денисов также выразил уверенность, что Россия и Китай смогут восстановить туристический поток, который сильно пострадал из-за пандемии коронавируса. По его словам, российская туристическая сфера значительно ориентировалась на приток туристов из КНР. "У нас был большой туристический поток. И несмотря на то, что мы говорим чаще о китайских туристах в России, наших туристов здесь тоже достаточно много, - указал дипломат. - Более того, наших "пересечений" в Китай в 1,5 раза больше, чем из Китая к нам".

"Убежден, что туристический обмен восстановится, - подчеркнул Денисов. - Может это произойдет на более сбалансированной основе для того, чтобы создать модели его развития на обозримое будущее".

О ситуации с коронавирусом

Сотрудники российского посольства в Китае не болели коронавирусом, сообщил Денисов. "Среди нас пострадавших нет. Всего в пекинском дипкорпусе два или три человека, но это люди далекие от нас, - сказал Денисов. - Российских граждан больных здесь не было".

По словам главы российского диппредставительства в Китае, всего за период пандемии на территории КНР были зафиксированы подозрения на коронавирус у пятерых граждан РФ. "И то речь идет именно о подозрениях", - резюмировал посол.

Российское посольство в Пекине находится далеко от очага новой вспышки коронавируса в китайской столице. "Сам этот очаг довольно далеко от нас. Если посмотреть на карту, то локация посольства - это примерно северо-восточная часть центральной зоны Пекина. Тот самый оптовый рынок "Синьфади" далеко на юге. Мы редко там бываем, наши люди туда не ездят, это довольно далеко", - сказал он.

Как отметил посол, три иероглифа в названии рынка, если их переводить один за одним, означают "место нового запуска". "Вот, как говорится, и запустили. Но успели поймать. Наложены определенные ограничения, которые мы учитываем. Например, я был вынужден нашему коллективу, жителям нашего посольского городка объявить о том, что мы выходим в город либо по служебной необходимости, либо по неотложной бытовой. Это все буквально на ближайшие дни. В этом можно усмотреть даже какую-то перестраховку", - добавил Денисов.

О локализации новой вспышки

Новая вспышка коронавируса в Пекине, по данным властей города, локализована и не получит распространения, заявил Денисов. "И органы власти, и соответствующие службы, занимающиеся санитарно-эпидемиологическими делами, хорошо натренированы, отмобилизованы, - сказал он. - Подошли к делу, оперативно профессионально. Уже сегодня, насколько я слышал, с утра звучали оценки городских властей о том, что беда локализована, дальнейшего распространения она не получит".

Новая вспышка, подчеркнул дипломат, не сравнима по масштабам с произошедшим в провинции Хубэй и других странах. "Вспышка маленькая, локальная, очаговая, точечная. Тем не менее она, конечно, породила довольно большую озабоченность и у всех нас, живущих в Китае, и у китайских властей", - отметил Денисов.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади" в южном районе Фэнтай была выявлена на прошлой неделе. С 11 июня по 18 июня в Пекине было выявлено в общей сложности 183 случая заболевания. Из них 131 приходится на район Фэнтай, еще 28 - на расположенный рядом с ним Дасин. Администрация столицы повысила уровень реагирования (с повышенного до очень высокого), ввела во всех жилых комплексах усиленные меры контроля и "режим военного времени", который прежде всего означает, что горожане должны добровольно оказывать активное содействие правительству в борьбе с распространением инфекции.

Сотрудничество в борьбе с пандемией

Активное взаимодействие России и Китая в области борьбы с пандемией коронавируса будет продолжаться и дальше, заявил Денисов.

"Практически с первых же дней вспышки в Китае стало понятно, что потребуется международное сотрудничество: и в области поставки медицинских изделий средств защиты, и [в сфере] разработки лекарств, и в оценке того, что происходит, - сказал он. - Еще в феврале наша делегация ведущих профессоров в области инфекционных болезней и эпидемиологии, первая и единственная такого уровня, посетила Китай. Такое сотрудничество будет продолжаться и дальше, потому что и в Китае, и в других странах ведется разработка вакцины и лекарства от новой болезни, а эта работа требует серьезных объединенных усилий".

Посол обратил внимание, что Россия в самые тяжелые для Китая времена борьбы с инфекцией направляла гуманитарную помощь самолетами МЧС в самый эпицентр вспышки, обеспечивая китайских специалистов всем необходимым. "А потом мы поменялись местами: Китай вышел на плато заболеваемости, а в России началась острая фаза, и китайские друзья пришли на помощь, направив два больших самолета с 60 тоннами медицинского груза", - указал Денисов.

"В Россию по линии госзакупок из Китая было доставлено около 200 млн медицинских масок, это была серьезная помощь нам в трудное время, другого источника медицинских изделий в таком масштабе не было", - отметил дипломат.