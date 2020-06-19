Около 50 регионов готовы организовать видеонаблюдение на голосовании по конституции

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что на текущий момент около 50 регионов готовы организовать видеонаблюдение при проведении общероссийского голосования по закону о поправках к конституции.

"У нас уже на сегодняшний день около 50 регионов откликнулись и сейчас занимаются тем, чтобы у них было организовано в той или иной степени видеонаблюдение", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК в пятницу, добавив, что всего организовать видеонаблюдение планируется в 70 регионах России.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.