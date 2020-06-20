Беглов заявил, что Петербург подготовился к голосованию по поправкам к конституции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербург подготовился к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом заявил в субботу губернатор города Александр Беглов в рамках посещения одной из школ в Невском районе, где находятся участки для голосования.

В ходе посещения школы на Октябрьской набережной губернатор лично проверил, как организовано выполнение санитарных правил на всех этапах процедуры предстоящего голосования. Работу по подготовке участков для голосования проводят городская избирательная комиссия, районные администрации и Роспотребнадзор.

"Сотрудники избирательного участка обеспечены средствами индивидуальной защиты. Участки оборудованы дезинфицирующими ковриками и санитайзерами. Каждому посетителю измеряют температуру на входе и выдают перчатки, маску и ручку. Выход и вход на избирательный участок - раздельные. На выходе находится специальный контейнер для утилизации средств индивидуальной защиты", - разъяснили в пресс-службе.

Кроме того, Беглов отметил, что в дни голосования практически на каждом участке будут дежурить бригады скорой помощи. Он также добавил, что в ближайшее время проведет проверку готовности и других участков.

О голосовании в Петербурге

В общей сложности в Петербурге будут открыты 1 899 постоянных участковых избирательных комиссий и 48 временных избирательных комиссий, в том числе 42 участка в медицинских учреждениях, 3 участка - в аэропорту Пулково, на Ладожском и Московском вокзалах, 2 участка в СИЗО и один участок - в Центре учета и социального обслуживания граждан России без определенного места жительства. В Смольном указали, что все участки оснащены необходимым оборудованием, компьютерной техникой для ксерокопирования и считывания кодов при изготовлении протоколов.

Ранее в городской избирательной комиссии сообщили, что общероссийское голосование по закону о поправке к Конституции РФ пройдет 1 июля с 8:00 мск до 20:00 мск как на участках для голосования, так и вне помещения для голосования - на дому. Голосование на дому будет проводиться с 25 июня по заранее поданному заявлению. Кроме того, досрочно проголосовать можно будет на участке для голосования в период с 25 по 30 июня, пояснили в комиссии. В городе уже отпечатали более 3,8 млн бюллетеней для голосования по изменениям в основной закон.

В горизбиркоме также напомнили, что 21 июня в 14:00 мск завершится прием заявлений граждан для голосования по месту нахождения, после этого подать заявление будет невозможно. Заявления принимают пункты в участковых избирательных комиссиях, их можно подать в МФЦ, в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий, а также на портале госуслуг.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ. В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту. Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.