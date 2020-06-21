Володин: поправки к конституции обяжут государство оказывать качественную медпомощь

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Поправки к основному закону страны направлены в том числе на то, чтобы гарантировать гражданам качественную и доступную медицинскую помощь в любой ситуации. Об этом напомнил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в интервью программе "Парламентский час" на канале " Россия-24 ".

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"Мы сегодня говорим о норме, которая будет в конституции обязывать государство независимо от ситуации оказывать помощь качественную, эффективную. Это серьезный вопрос, который потребует затем принятия федеральных законов", - заявил Володин.

По его словам, "сама жизнь сейчас" показала необходимость принятия поправок к конституции, которые гарантируют гражданам качественную и доступную каждому медицинскую помощь.

"Эти гарантии более сложно будут выполняться, это нагрузка на государство, на государственные институты, но эти гарантии уже будут давать возможность защитить человека, решить его проблемы независимо от того, есть у него медицинская страховка или нет", - подчеркнул Володин.