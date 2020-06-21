Володин: закрепление в конституции ограничений для госслужащих повысит "качество власти"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Закрепление на уровне Конституции РФ ограничений для целого ряда госслужащих высокого ранга на двойное гражданство и хранение денежных средств за рубежом повысит качество власти. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в интервью программе "Парламентский час" на канале "Россия 24" .

Он указал на то, что любой человек, осуществляющий управленческие полномочия от имени граждан, "губернатор, министр, депутат, член Совета Федерации, судья, и этот список можно продолжать, работать должен в интересах своих граждан, служить должен своей стране", а не давать присягу другим государствам, хранить там деньги, тем самым развивая их экономику.

"Поэтому, конечно, такой запрет должен быть. И мы считаем, что это повысит только качество власти. Люди, которые приходят на государственную службу, избираются на выборные должности, должны понимать, что они идут служить своей стране, людям, которые их избирают. И не может быть такого, что у человека две родины, два паспорта", - подчеркнул Володин.

Контроль работы кабмина

Володин также заявил, что поправки к Конституции РФ, вынесенные на общероссийское голосование, многое поменяют в отношениях Госдумы и правительства, депутатам придется следить за качеством работы министров, за назначение которых они голосовали.

По словам Володина, "многое поменяется, не только отношения между Государственной думой и правительством", так как граждане через своих представителей - депутатов Госдумы - будут решать, "какой должен быть министр, вице-премьер, премьер". "Дума будет утверждать, и решение окончательное будет за Государственной думой", - подчеркнул Володин.

"Поэтому огромная ответственность ложится на депутатов, значит, качество работы должно быть другое, - продолжил спикер. - Конечно, взаимодействие с правительством должно быть другим, потому что зачастую сегодня депутаты прячутся за правительство: а мы здесь ни при чем - это правительство такое приняло решение или министр недорабатывает". "А здесь уже эти разговоры будут неуместны, потому что с депутата избиратель всегда спросит: вы утвердили этого министра, так спрашивайте с него. Вы утвердили этого заместителя председателя правительства - спрашивайте. Премьера - спрашивайте", - пояснил Володин.

При этом, полагает политик, "конфликты, демагогия, зрелища должны уйти в прошлое", будет "больше содержательной работы".