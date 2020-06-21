Володин: поправка о приоритете конституции над международным правом укрепит суверенитет

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Принятие поправки о приоритете Конституции РФ над международным правом укрепит суверенитет страны и позволит ей впервые с 1993 года опираться на нормы собственного основного закона в случае их противоречия международным. Об этом в воскресенье заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью программе "Парламентский час" на телеканале " Россия-24 ".

"Если мы примем поправки в конституцию, у нас впервые за историю современной России - то, против чего выступают сейчас Венецианская комиссия и многие политики в Евросоюзе, против чего выступает тот же Госдеп, - Россия впервые будет опираться на свою конституцию. И если только решения межгосударственных организаций будут противоречить нормам нашей конституции, решающее слово за нашей конституцией. Это укрепляет наш суверенитет, это делает страну сильнее", - сказал Володин.

По его мнению, США и Венецианская комиссия не хотят, чтобы РФ была сильным и суверенным государством. "В Соединенных Штатах Америки их конституция является основой для принятия решений, и ничто не может ей противоречить. А вот для России хотят отвести роль страны, которая не может сама определять свою судьбу", - уверен председатель нижней палаты.

Согласно распространенному в четверг докладу, касающемуся поправок к Конституции РФ, Венецианская комиссия считает решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) обязательными для выполнения государствами Совета Европы. В тексте отмечается: комиссия уже ранее выражала мнение, что полномочия Конституционного суда РФ объявлять не подлежащими выполнению решения ЕСПЧ противоречат обязанностям РФ по Европейской конвенции по правам человека. Теперь же, считают в комиссии, эти полномочия будут усилены предлагаемой поправкой к статье 79 Конституции РФ, которая предусматривает приоритет российского основного закона над международными договорами и решениями межгосударственных органов.