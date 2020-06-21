Главы МИД РФ и Египта подчеркнули необходимость начала диалога сторон конфликта в Ливии

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри в ходе телефонного разговора в воскресенье подчеркнули безальтернативность мирного разрешения конфликта в Ливии и необходимость начала диалога всех его сторон.

"Министры обменялись мнениями о положении дел в Ливии, подчеркнув отсутствие военного решения и безальтернативность незамедлительного и устойчивого прекращения боевых действий сторонами конфликта и начала диалога с участием всех ливийских сторон для согласования общеприемлемых договоренностей по всем аспектам урегулирования в русле итогов Берлинской конференции", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам беседы.

В российском дипведомстве проинформировали, что в ходе беседы Шукри выразил "озабоченность ситуацией, складывающейся в египетско-эфиопских отношениях в связи со строительством Аддис-Абебой ГЭС "Возрождение" на реке Голубой Нил, и сообщил об обращении Каира в Совет Безопасности ООН с просьбой рассмотреть возможность развязки". "Лавров подтвердил позицию России относительно необходимости достижения взаимоприемлемого компромисса с учетом интересов всех заинтересованных сторон. Этой позиции Россия будет придерживаться в случае обсуждения данного вопроса в различных многосторонних форматах, включая ООН", - отметили в МИД РФ.

Как указали в министерстве, Лавров и Шукри также выразили серьезную озабоченность тупиком в палестино-израильском мирном процессе и высказались в пользу активизации под эгидой ООН усилий "квартета" международных посредников в координации с ведущими арабскими странами в интересах возобновления прямых переговоров между сторонами.

Беседа состоялась по инициативе египетской стороны.

В субботу глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время смотра войск на одной из баз в Западном военном округе республики, отвечающем за охрану ливийской границы, выступил с заявлением, в котором предупредил, что Каир не позволит никому захватить Сирт и Эль-Джуфру, назвав их "красной линией, которую не дозволено пересекать". Ранее в Правительстве национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа не раз говорили, что будут готовы к переговорам с Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара только после возвращения контроля над этими территориями. Египетский лидер также указал, что любое возможное прямое вмешательство его страны в Ливии "будет иметь легитимный статус, поскольку ставит своей целью прекращение кровопролития в соседней стране и обеспечение безопасности границ и защиты от террористов". При этом ас-Сиси пообещал, что "египетские войска выдвинутся в Ливию, если об этом попросит ее народ".