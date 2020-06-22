На голосование по конституции в Ярославской области зарегистрировали 1,8 тыс. наблюдателей

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Около 1,8 тыс. человек зарегистрировались в качестве наблюдателей на голосование по поправкам к Конституции РФ в Ярославской области. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил член Общественной палаты региона Сергей Соловьев.

"На сегодня есть 1,8 тыс. наблюдателей, которые придут и будут наблюдать за голосованием. Надеемся, что эта цифра вырастет до 2,5 тыс. Мы надеемся, что хотя бы три наблюдателя на каждом участке в Ярославской области будут наблюдать за ходом голосования", - сказал Соловьев.

По его словам, заявление может подать как некоммерческая организация, так и гражданин. "Общественная палата подписала соглашение с 21 некоммерческой организацией", - добавил Соловьев. Он отметил, что последний день приема заявок для тех, кто желает стать наблюдателем на голосовании, - 29 июня 2020 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. По предложению председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой, процедура голосования начнется за шесть дней до этой даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.