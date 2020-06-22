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Голосование по поправкам в конституцию

На голосование по конституции в Ярославской области зарегистрировали 1,8 тыс. наблюдателей

В регионе ожидают, что эта цифра увеличится до 2,5 тыс. человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Около 1,8 тыс. человек зарегистрировались в качестве наблюдателей на голосование по поправкам к Конституции РФ в Ярославской области. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил член Общественной палаты региона Сергей Соловьев.

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"На сегодня есть 1,8 тыс. наблюдателей, которые придут и будут наблюдать за голосованием. Надеемся, что эта цифра вырастет до 2,5 тыс. Мы надеемся, что хотя бы три наблюдателя на каждом участке в Ярославской области будут наблюдать за ходом голосования", - сказал Соловьев.

По его словам, заявление может подать как некоммерческая организация, так и гражданин. "Общественная палата подписала соглашение с 21 некоммерческой организацией", - добавил Соловьев. Он отметил, что последний день приема заявок для тех, кто желает стать наблюдателем на голосовании, - 29 июня 2020 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. По предложению председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой, процедура голосования начнется за шесть дней до этой даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЯрославская областьГолосование по поправкам в конституцию
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