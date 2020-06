Песков призвал не переоценивать достоверность книги Болтона

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не переоценивать достоверность книги экс-помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, в том числе в части информации о переговорах с участием Владимира Путина.

"Не переоценивайте значение и достоверность подобных публикаций", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он отметил, что в Кремле "читают потихоньку" мемуары бывшего высокопоставленного американского чиновника, текст которых уже доступен в интернете. При этом Песков подчеркнул, что написанное в книге - "версия Болтона". "Это не совсем типичная откровенность для таких высокопоставленных чиновников в передаче той информации, которая на самом деле не предназначена для передачи кому бы то ни было. Поэтому с определенной отсылкой на то, что любая публикация все-таки должна проверяться, постепенно знакомимся с этой книгой", - сказал пресс-секретарь главы российского государства.

На просьбу прокомментировать приведенные экс-помощником президента США высказывания с российско-американских переговоров с участием президента России - например, по теме Украины, Песков подчеркнул, что Болтон "мог стать, а мог и не быть свидетелем" этих эпизодов. "Здесь все очень сбалансировано надо оценивать. В любом случае у нас, например, не принято пересказывать содержание бесед глав государств в той части, которая не была предназначена для широкой мировой общественности, поэтому мы никогда это не комментируем", - заключил пресс-секретарь российского лидера.

Песков заявил также, что не может прокомментировать и утверждения Болтона, будто Путин при встрече с ним в Кремле использовал жесткое слово в контексте обсуждения боевиков ИГ (запрещенная в РФ организация) в Сирии. "Вы знаете, президент иногда весьма красноречив и дает исчерпывающие формулировки в описании тех или иных важных событий - это да, это я могу подтвердить, но что касается этого конкретного случая, здесь я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал пресс-секретарь Путина.

Президент США Дональд Трамп назначил Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а через 18 месяцев отправил его в отставку. Книга Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), содержащая весьма негативные оценки деятельности Трампа, должна была выйти в свет в марте, однако затем ее публикация была отложена до 23 июня.