Песков не помнит, чтобы Трамп "специально опаздывал" на встречу с Путиным в Хельсинки

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президенту России Владимиру Путину никогда не приходится ждать своих коллег на международных мероприятиях, так как его протокольная служба работает безупречно. Это во вторник подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать утверждения экс-помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который в своих мемуарах пишет, будто американский президент Дональд Трамп намеренно опоздал на переговоры с Путиным в Хельсинки в 2018 году.

"Трамп специально опоздал на встречу с президентом [России] в Хельсинки? Ну, тут трудно сказать, я сейчас детали не припомню, но там особо президент никого не ожидал, я уж не знаю, как специально опаздывал Трамп", - заметил Песков в беседе с журналистами.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул: "Наша протокольная служба работает безупречно, и Путин никогда никого не ждет".

Комментируя тот факт, что Трамп действительно приехал к месту проведения саммита на 20 минут позже Путина, Песков напомнил, что там находился еще и финский лидер Саули Ниинистё. "Дело в том, что помимо Трампа еще есть президент Финляндии, который не менее важен. Наверное, просто Болтон об этом забывает", - заметил представитель Кремля.

Единственный полноформатный двусторонний саммит Путина и Трампа состоялся в Хельсинки 16 июля 2018 года.

Трамп назначил Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а через 18 месяцев отправил его в отставку. Книга Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), содержащая весьма негативные оценки деятельности Трампа, должна была выйти в свет в марте, однако затем ее публикация была отложена до 23 июня.