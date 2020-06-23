В Думе считают идею направлять часть средств НДФЛ на лечение детей "потрясающим решением"

"Такая взаимопомощь - наша характерная, национальная черта - я имею в виду нацию как наш общий народ, который живет в РФ. Без такой взаимопомощи невозможно лечить тяжелых больных - будь то детки с орфанными заболеваниями, будь то те, кто требует серьезной трансплантации или другие дорогостоящие процедуры. Это очень идеологически точное решение", - заявил ТАСС Морозов, добавив, что это также "потрясающее решение".

Он отметил, что при комитете уже больше двух лет работает экспертный совет по орфанным заболеваниям, который занимается всеми аспектами лечения таких болезней. По словам Морозова, финансирование - одна из больших проблем, но далеко не единственных в вопросе лечения орфанных заболеваний, поэтому "появление таких финансов в будущем, конечно, не снимает задач тягчайшим образом выстраивать понимание каждого больного". Между тем, когда речь идет об орфанных заболеваниях, то это, в основном, лечение, "которое стоит несколько миллионов всегда".

"Лечение этих тяжелых больных мы иначе как все вместе не потянем и не осмыслим. А здесь получается, что граждане будут чувствовать свою сопричастность к лечению тяжелых детишек, которым по-другому помочь очень сложно. Когда общество пронизано красной нитью помощи самым тяжелым, лечение которых на сегодняшний момент стоит очень дорого и его нельзя просто так засунуть в какой-то из бюджетов, - мне кажется, это очень важно с философской, с ментальной точки зрения", - подчеркнул Морозов.