Володин сообщил, что Госдума как можно быстрее законодательно обеспечит предложения Путина

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума как можно быстрее должна законодательно обеспечить новые инициативы президента РФ по поддержке граждан и экономики. Об этом заявил во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Задача Государственной Думы - подготовить законодательные решения по реализации мер поддержки граждан и экономики, озвученных президентом, и принять их как можно быстрее", - приводит слова Володина думская пресс-служба.

По словам политика, глава государства "формирует новые стандарты поддержки граждан и экономики". "Сейчас важно, чтобы на всех уровнях власти следовали установкам президента, работали на благо людей и оказывали помощь тем, кто в ней нуждается", - добавил Володин.

Спикер назвал предложение повысить НДФЛ до 15% для обеспеченных граждан "нестандартным решением". "Даже те, чьи доходы будут облагаться этим налогом, воспримут его с пониманием", - считает он.

Ни в одной стране мира, уверен спикер, нет таких системных мер поддержки на протяжении столь длительного времени. "Многие страны мира испытывают проблемы в экономике. Однако в России все то, что было создано, те резервы, которые были накоплены, позволяют решать вопросы оказания помощи нашим гражданам", - подчеркнул он. "Масштаб тех вызовов, с которыми столкнулась Россия сегодня, сложно с чем-либо сравнивать, но никто не будет брошен и оставлен со своими проблемами один на один", - заверил Володин.