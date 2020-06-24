Участники онлайн-голосования могут прийти на традиционные участки, но только 1 июля

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Участники дистанционного электронного голосования, по каким-то причинам не воспользовавшиеся своим правом, смогут выразить отношение к поправкам в Конституцию РФ на обычных избирательных участках, но только 1 июля. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

"Участники электронного голосования смогут прийти и проголосовать на традиционные избирательные участки, если они не проголосовали онлайн, но только 1 июля. На наш взгляд, не должно быть технических проблем, чтобы гражданин не смог проголосовать с 25 по 30 июня. Если он зайдет в личный кабинет, получит подтверждающую смс, получит электронный бюллетень по уникальной ссылке, то ее можно сохранить и даже при разрыве соединения можно проголосовать позднее, бюллетень "живет" на протяжении всего времени голосования. Если передумали, не захотели голосовать электронно - то можно "прийти ногами" на участок, но только 1 июля", - сказал Костырко.

По его словам, если участник электронного голосования в дни его проведения (с 25 по 30 июня) придет на традиционный избирательный участок, он проголосовать не сможет. "Член комиссии увидит ваше имя вычеркнутым из книги, где будет написано, что вы убыли на электронное голосование, и не выдаст вам бюллетень. При этом впервые введен механизм, который защищает от потенциального принуждения: вы можете не заходить в свой личный кабинет и не получать электронный бюллетень с 25 по 30 июня, прийти с паспортом на участок 1 июля, член комиссии проверит, что у вас не был получен доступ к электронному бюллетеню, и, если это так, то сможете проголосовать", - сказал Костырко.

Он пояснил, что члены участковых избирательных комиссий смогут оперативно проверить, голосовал ли избиратель электронно, введя его серию и номер паспорта в базы с помощью компьютера, отправив смс на специальный номер, а также позвонив по телефону в вышестоящую комиссию, в которой есть реестры избирателей как в электронном, так и в бумажном виде.

"Заявительная кампания была с 5 по 21 июня, тогда можно было записаться только на один вид голосования. При этом можно было менять свой выбор: сегодня - электронное, завтра - по месту нахождения, потом мобильное или опять электронное, но по итогу можно выбрать только один формат. Сопоставление, которое проводилось после 21 июня и окончательная выверка с ЦИК РФ преследовало цель, чтобы остался только один вид голосования. Если голосующий попал в реестр участников онлайн-голосования, то во всех остальных книгах избирателей он исключен", - пояснил Костырко.