Комиссия СФ заявила о "внешней атаке" на голосование по Конституции РФ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Общероссийское голосование по поправкам в Конституции РФ стало целью для "внешней атаки", которая проводится с использованием подконтрольных Западу СМИ, социальных сетей и некоммерческих организаций (НКО). Об этом заявил журналистам в четверг глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Комиссия Совета Федерации официально заявляет, что одним из объектов внешней атаки стал процесс общероссийского голосования по изменениям текста конституции - вместо цивилизованной и демократической процедуры, когда каждый избиратель страны получает право выразить собственное отношение путем прямого голосования, нам навязывают разнообразные противоправные акции. Для дискредитации как самих конституционных изменений, так и процедуры всероссийского голосования используются подконтрольные Западу СМИ, социальные сети, а также разнообразные НКО и активисты, немалая часть которых постоянно взаимодействует с различными заграничными структурами", - сказал Климов.

Как говорится в заявлении комиссии, обнародованном ее председателем, странами Запада и их союзниками при лидирующей роли Вашингтона с середины января текущего года проводится целенаправленная политика противоправного вмешательства в суверенный конституционный процесс. "Главной причиной такого вмешательства является желание традиционных оппонентов России любым путем остановить укрепление суверенитета РФ, ее национальной безопасности и усиления конституционных основ для стабильного развития нашей Родины, роста благосостояния российского народа", - заявил сенатор.

Климов заявил, что комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ проанализирует и направит в компетентные органы информацию о фактах внешнего вмешательства в процесс общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

"Комиссией сформирована мониторинговая группа, которая соберет и проанализирует все доступные нам факты о противоправных актах вмешательства во внутренние дела России в период с 25 июня по 1 июля 2020 г. Полученные материалы будут направлены для правовой оценки в компетентные органы Российской Федерации", - сказал Климов.

По его словам, после 1 июля комиссия ознакомит российскую и международную общественность с результатами работы мониторинговой группы.

"На основании имеющихся материалов в ежегодном докладе комиссии будет содержаться отдельный раздел, посвященный вмешательству извне в наш суверенный конституционный процесс. Там же будут сделаны определенные выводы и предложения, в том числе законодательного характера", - добавил сенатор.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.