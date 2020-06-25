Посол РФ: Россия вряд ли будет в числе стран, для которых ЕС откроет границы 1 июля

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Россия вряд ли войдет в список неевропейских стран, для которых государства Евросоюза откроют свои границы после 1 июля. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в ТАСС посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.

"К сожалению, очевидно, Россия пока не войдет в список стран, для которых откроются страны Шенгена с 1 июля", - сказал он.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Евросоюз рассматривает возможность временного отказа во въезде на свою территорию для жителей России, США и Бразилии в связи с сохраняющейся неблагополучной ситуацией с распространением нового коронавируса. Ее журналисты ознакомились с проектами документов, которые находятся на рассмотрении в Брюсселе перед частичным открытием внешних границ ЕС с 1 июля. По данным неназванных официальных лиц, которые приводит издание, в настоящее время в ходе этих дискуссий обсуждают "два потенциальных списка" стран, из которых будет разрешен въезд в Евросоюз. Россия, США и Бразилия не входят в их число. В оба перечня, к примеру, включены Китай, Вьетнам, Куба и Уганда.

Ранее Еврокомиссия призвала все страны Евросоюза открыть внутренние границы к 15 июня. Кроме того, ЕК рекомендовала начать поэтапное открытие внешних границ с 1 июля. При этом, согласно нормам ЕС, все юридические решения о порядке пересечения границ принимают не институты Евросоюза, а правительства входящих в него государств.