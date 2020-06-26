Памфилова призвала избиркомы серьезнее подходить к голосованию на придомовых территориях

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова в пятницу призвала представителей региональных избирательных комиссий серьезнее относиться к организации голосования по поправкам в конституцию РФ на придомовых территориях. Поводом для этого требования стало распространенное в соцсетях видео с голосованием у припаркованного возле дома во Владивостоке автомобиля.

В четверг в соцсетях опубликовали видео, зафиксировавшее, как голосование проходит возле открытого багажника автомобиля, припаркованного у жилого дома в одном из дворов Владивостока. Позже представитель Общественной палаты Приморья Борис Ступницкий пояснил ТАСС, что это было голосование на придомовой территории, которое проходило в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

"Я прошу всех коллег - возьмите под личный контроль все голосование, которое проходит <...> на придомовых территориях, - обратилась Памфилова к представителям региональных избиркомов во время совещания в ЦИК РФ. - Еще раз людей проконсультируйте. <...> Нужно быть точными, не давать повод <...> измываться над людьми".

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев подтвердил, что голосование во дворе во Владивостоке было законным. "Там присутствовал наблюдатель. Это, действительно, было выездное голосование на дому, и [представители УИК] имели право его делать. Нарушения закона здесь не вижу, но надо быть немножечко серьезнее, не давать повод", - призвал он. По словам Памфиловой, в ЦИКе есть заявление присутствовавшего при голосовании наблюдателя Александра Аксененко, который подтвердил законность состоявшейся процедуры.

Зампред избирательной комиссии Приморского края Роман Охотников пояснил ТАСС, что процедура голосования проводилась по обращению граждан. "Процедура предусмотрена порядком, рекомендованным Роспотребнадзором, <...> проводить голосование вне помещений. Люди обращаются, чтобы к ним приехали, комиссия приехала, кто-то спустился вниз и проголосовал в машине. Это было желание избирателя", - сказал Охотников, отметив, что во Владивостоке уже два дня идет дождь, и установить какие-то конструкции для голосования на открытом воздухе довольно сложно.

Ступницкий ранее назвал видео провокацией. По его словам, жители этого района направили 22 заявления о том, что они хотели бы проголосовать на придомовой территории, и к ним выехали два члена участковой комиссии с правом решающего голоса, они имели при себе предварительно опечатанную урну для голосования, необходимое количество бюллетеней, бланки.

Голосование по поправкам в конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В новость внесена правка (16:14 мск) - передается с уточнением фамилии в 4 абзаце, верно: Булаев