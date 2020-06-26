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Выборы президента США - 2020
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Рябков заявил, что Россия никогда не будет вмешиваться в американские выборы

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. США должны осознать, что Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в американские выборы. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

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"Мы раз за разом подчеркиваем нашим коллегам, что никогда не вмешивались, не вмешиваемся и не будем вмешиваться в их внутренние дела в каких бы то ни было преломлениях или ракурсах. Они должны, в конце концов, воспринять это как факт", - сказал он.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году спецслужбы США инкриминируют России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между российскими властями и Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичВыборы президента США - 2020
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