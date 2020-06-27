Клишас заявил об отсутствии нарушений, влияющих на итоги голосования по конституции

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Нарушений, из-за которых результаты общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции РФ можно было бы признать недействительными, не зафиксировано. Об этом сообщил в субботу сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Я был сегодня в колл-центре Общественной палаты. 502 494 наблюдателя по всей стране зарегистрировано, это точная цифра была сегодня. Волонтеры уже говорили примерно с 7,5 тыс. наблюдателей <...> поделились впечатлениями о том, как идет процесс голосования. Везде примерно одно и то же. Да, возможно, где-то есть какие-то шероховатости. В основном они касаются такого вопроса, как информирование людей. Где-то нет информационных стендов. Но нарушений, которые бы вели к тому, что можно было бы признать недействительными результаты на тех или иных участках, нет", - сказал он.

Клишас подчеркнул, что организация голосования очень высокая не только в Москве, но и в других регионах. Избиратели проявляют активность, добавил он. "Люди идут, наблюдатели работают. Никто не чинит никаких препятствий, потому что открытость, достоверность этих результатов, доверие людей к этому голосованию - это очень важная часть конституции, - сказал сенатор. - Наверное, можно действительно говорить, что происходит историческое событие, потому что по этим поправкам мы будем жить достаточно долго".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".