Почти 50% проголосовавших в Приамурье и ЕАО предпочли придомовые участки стационарным

"В Камчатском крае явка за три дня составила 17,29% - проголосовали 40 980 человек. Правом проголосовать на дому воспользовались более 1 тыс. участников голосования. Продолжается и голосование на придомовых территориях - таким способом свое отношение к поправкам уже высказали более 15 тыс. камчатцев. Практически ежедневно в Камчатском крае придомовое голосование проводится более чем на 170 площадках, сегодня их развернуто 179", - сообщила краевая комиссия на своей странице в Facebook , уточнив, что площадки во дворах организованы в 14 муниципалитетах.

ТАСС, 28 июня. Жители ряда регионов Дальнего Востока активно пользуются возможностью проголосовать по поправкам в конституцию на придомовых территориях. Такой способ выбрали более трети проголосовавших на Камчатке и почти половина - в Амурской области и Еврейской автономной области (ЕАО), сообщили в региональных избиркомах.

В краевом избиркоме отметили, что даже при голосовании на придомовых участках всем участникам выдают маски, перчатки и ручки, а на мобильных участках осуществляется температурный контроль, обязательно соблюдение дистанции. "На всех участках дежурят наблюдатели, в общей сложности почти 1 тыс. человек. Они контролируют ход голосования как на стационарных УИК, так и во дворах, и на дому", - добавили в избиркоме Камчатского края.

В Амурской области на придомовых территориях проголосовали почти половина отдавших свой голос - около 44 тыс. человек. В Еврейской автономной области, по данным регионального избиркома, таким правом воспользовались 13,5 тыс. человек, а всего, как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии РФ, в этом регионе уже проголосовали порядка 29,7 тыс. граждан.

Голосование не только в участковых избирательных комиссиях, но и на придомовых территориях организовано во всех регионах Дальнего Востока. "Это не новая практика в мире, такая форма голосования привычна для многих зарубежных стран, но Россия впервые использует такой способ организации, и это, как показывает проходящее сейчас голосование по поправкам в Конституцию РФ, очень удобно для людей", - отметил председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".