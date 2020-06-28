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Голосование по поправкам в конституцию

Якушев принял участие в голосовании по поправкам к конституции

Глава Минстроя проголосовал на участке, который расположен в учебном корпусе Государственного аграрного университета Северного Зауралья в Тюмени

ТАСС, 28 июня. Министр строительства и ЖК РФ Владимир Якушев принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ в Тюменской области, которую он ранее возглавлял. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в воскресенье.

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"Изменения в основной закон нашей страны, которые предложили и сформулировали сами граждане, очень актуальны и своевременны, подчеркнул министр строительства и ЖКЖ России Владимир Якушев, приняв участие в голосовании по поправкам в конституцию", - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что глава Минстроя проголосовал на участке, который расположен в учебном корпусе Государственного аграрного университета Северного Зауралья в Тюмени.

"Я до сих пор зарегистрирован по месту жительства в Тюмени. Считаю себя тюменцем, москвичом не стал. Естественно, в свой законный выходной день я приехал сюда, чтобы выполнить свой гражданский долг", - приводит оперштаб слова министра.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты, чтобы не создавать скопление людей на участках и обеспечить безопасность участникам голосования в ситуации с коронавирусом.

Изначально голосование было назначено на 22 апреля. Однако из-за ситуации с коронавирусом глава государства в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что его необходимо перенести.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссияГолосование по поправкам в конституцию
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