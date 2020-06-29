Москалькова назвала наиболее важные поправки в конституцию

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, принявшая в понедельник участие в общероссийском голосовании по поправке к конституции, отметила, что изменения в основном законе поднимают на более высокий уровень социальные гарантии.

"Сегодня поправки поднимают на более высокий уровень вопросы социальных гарантий, вопросы укрепления морально-нравственного стержня, дают возможности для прогрессивного развития <...> Я для себя считаю важным прийти и проголосовать за изменения в конституцию РФ", - сказала она журналистам.

Москалькова также назвала наиболее важные, с ее точки зрения, поправки в конституцию. "Поскольку ко мне как к уполномоченному по правам человека больше всего обращений приходит именно социального характера, связанного с трудоустройством, низким заработком, с условиями жизни, мне кажутся очень важными поправки, связанные с индексацией пенсий, с определенной гарантией по заработной плате, я бы поставила эти поправки для себя наиболее важными", - подчеркнула она.

Москалькова сообщила, что сотрудники аппарата уполномоченного намерены в основной день голосования посетить больницы и СИЗО. "В 8 утра [1 июля] мы собираем наш рабочий штаб, который уже на протяжении двух недель работает в активной фазе, через час все разъезжаются по участкам, больницам, мои сотрудники посещают Первую градскую, два СИЗО, несколько избирательных участков", - сказала она.

Москалькова также отметила, что 1 июля намерена провести видеоконференцию с Екатеринбургом, Владимиром, Хабаровском и рядом других городов, чтобы узнать, "нет ли нарушений, как вовремя отреагировать на ситуацию, которая складывается в конкретном регионе".

"В 20 часов мы подводим итоги дня и в 22 часа вместе со своим аппаратом мы принимаем участие в конференции ЦИК по подведению итогов", - заключила она.

Москалькова также сообщила, что получила 400 обращений от граждан, связанных с процессом волеизъявления.

"Ко мне поступило порядка 400 обращений, связанных, как правило, с уточнением конкретной информации. Люди интересовались, не везде могли получить информацию, где расположен их участок, куда им приходить, они не понимали, как можно зарегистрироваться в Москве по электронной сети, чтобы проголосовать. Наши сотрудники были вооружены, чтобы рассказать о том, как найти портал госуслуг, как заполнить эту форму", - сказала она журналистам.

Москалькова отметила, что ей также поступали обращения, связанные с тем, что людей "понуждают к тому, чтобы они проголосовали". "У меня таких было более 20 обращений, я направила на проверку в прокуратуру. Но когда поступали звонки, люди не называли свои имена, организации или тех, кто влиял [на понуждение], конечно, это затрудняет [проверку]. Поэтому удалось направить на проверку только единицы. Жду ответа, но уже то, что мы об этом говорим, повлияет в превентивном плане на то, чтобы люди не нарушали закон", - добавила уполномоченный.