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Голосование по поправкам в конституцию

Явка на онлайн-голосовании в Москве выше, чем в Нижегородской области

Зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов заявил, что в столице она составила 93,14%, а в Нижегородской области - 92,48%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Явка в Москве на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ превысила явку в Нижегородской области почти на один процент. Об этом сообщил журналистам во вторник зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

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"Явка на голосовании по поправкам к Конституции выше, чем на голосовании на выборах в Мосгордумы в трех [избирательных] округах, но меньше, чем [при голосовании] за метро в Троицк. Достойный результат - 93,02%. Интересно разложить было Москву и Нижний Новгород, разрыв почти в пункт. В Москве - 93,14%, в Нижегородской области - 92,48%. И неожиданность последнего часа, что космонавт [Анатолий] Иванишин проголосовал с орбиты электронным образом, это было чрезвычайно сложно, потому что это Международная космическая станция", - сказал Венедиктов.

Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к конституции РФ составила 93,02%, было выдано более 1,1 млн бюллетеней. Онлайн-голосование началось 25 июня в 10:00 мск и завершилось 30 июня 20:00 мск, в нем приняли участие жители Москвы и Нижегородской области. Всего для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. заявлений от нижегородцев.

Теги
РоссияНижегородская областьГолосование по поправкам в конституцию
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