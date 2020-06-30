Явка на онлайн-голосовании в Москве выше, чем в Нижегородской области

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Явка в Москве на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ превысила явку в Нижегородской области почти на один процент. Об этом сообщил журналистам во вторник зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"Явка на голосовании по поправкам к Конституции выше, чем на голосовании на выборах в Мосгордумы в трех [избирательных] округах, но меньше, чем [при голосовании] за метро в Троицк. Достойный результат - 93,02%. Интересно разложить было Москву и Нижний Новгород, разрыв почти в пункт. В Москве - 93,14%, в Нижегородской области - 92,48%. И неожиданность последнего часа, что космонавт [Анатолий] Иванишин проголосовал с орбиты электронным образом, это было чрезвычайно сложно, потому что это Международная космическая станция", - сказал Венедиктов.

Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к конституции РФ составила 93,02%, было выдано более 1,1 млн бюллетеней. Онлайн-голосование началось 25 июня в 10:00 мск и завершилось 30 июня 20:00 мск, в нем приняли участие жители Москвы и Нижегородской области. Всего для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. заявлений от нижегородцев.