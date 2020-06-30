Мосгоризбирком и общественный штаб ведут постоянный контроль голосования в Москве

"Группа разбора собирается несколько раз в день, это многочасовая и непрерывная интенсивная работа. Работают и все другие системы наблюдения нашего штаба, и видеофиксация, и колл-центр работает, звонят жители и наблюдатели, поступает около 4,5 тыс. звонков ежедневно. На участках работает 21,5 тыс. наблюдателей, происходит мониторинг сетей, прорабатываются все случаи", - сказал Асафов.

По его словам, серьезных нарушений в ходе голосования очно и онлайн с 25 июня по 30 июня установлено не было. Тем не менее, было совершено несколько попыток повторного голосования, но это не повлияло на сам ход голосования и учет голосов. "На мой взгляд, эти попытки умышленные, не может человек не знать, что он один раз уже проголосовал, и что за это предусмотрена ответственность. То есть это все совершается специально, зная, что это нарушение закона, чтобы написать об этом в соцсетях и дискредитировать нашу работу. Стыдно и непорядочно", - добавил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Куратор общественных наблюдателей Вадим Ковалев отметил, что в случае спорных ситуаций в ходе голосования жители столицы могут обратиться в Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием, в котором работают представители и политических партий, и наблюдателей, и Мосгоризбиркома, и Общественной палаты. "На всех участках есть видеокамеры, у нас есть возможность отмотать назад на то время, когда случилось происшествие, чтобы все выяснить. К нашим письмам (штаба) МГИК прислушивается. Спасибо за оперативную реакцию. Так вместе мы боремся за чистоту процесса голосования в Москве", - сказал Ковалев.

Он отметил, что завершился шестой день голосования, что сказывается на степени усталости членов избирательных комиссий и наблюдателей. Тем не менее, все спорные ситуации в ходе голосования детально прорабатываются всем участниками процесса контроля.

"Хочу поблагодарить Общественный штаб за тот огромный объем выполняемой работы. Действительно, нам очень хорошее подспорье и большая помощь. По тем случаям, когда были попытки двойного голосования, все отследили, и в комиссии приняли необходимые меры", - добавил Реут.

О голосовании

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".