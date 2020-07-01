В России пройдет основной день голосования по поправкам в конституцию

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Основной день голосования по вопросу о внесении изменений в Конституцию РФ пройдет в среду в России. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, этот день объявлен в стране нерабочим.

Изначально голосование по поправкам в конституцию было запланировано на апрель, однако потом было перенесено из-за пандемии нового коронавируса. В целях обеспечения максимальной безопасности граждан было принято решение провести голосование фактически в течение недели: основной его день, согласно указу главы государства, - 1 июля, однако проголосовать россияне могли и в период с 25 по 30 июня, а в двух регионах РФ - Москве и Нижегородской области - сделать это было можно с помощью дистанционного электронного голосования.

30 июня Путин обратился к гражданам с призывом принять участие в голосовании и проголосовать за страну, в которой они хотят жить. Он подчеркнул, что поправки в случае их поддержки закрепят объединяющие россиян ценности - правду и справедливость, уважение к человеку труда и людям старших поколений, семью и заботу о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании - "как высшие, безусловные конституционные гарантии".

Путин примет участие в голосовании 1 июля. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что глава государства намерен сделать это непосредственно на избирательном участке.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также планирует проголосовать очно. Как сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков, Мишустин "проголосует на одном из избирательных участков Москвы".

Поправки в конституцию

С инициативой внесения в основной закон ряда поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты, Путин выступил в январе этого года в послании Федеральному собранию.

Изменения в конституцию обсуждались специально созданной рабочей группой, которая проанализировала сотни предложений. В окончательном чтении законопроект "О поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" был принят Госдумой 11 марта, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Документ в общей сложности предусматривает 206 изменений в основном законе. Они в том числе закрепляют на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяют полномочия парламента, вводят ряд ограничений для высших должностных лиц, устанавливают приоритет российской конституции над требованиями международного законодательства, закрепляют роль и статус Госсовета, а также предусматривают не более двух президентских сроков с уточнением, что действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

В законе прямо указано, что поправки вступят в силу лишь в случае их поддержки на общероссийском голосовании, об этом неоднократно говорил Путин.

Голосование предусматривает выражение мнения по отношению сразу ко всем поправкам, его участник может поставить в бюллетене отметку "за" или "против". Как поясняли члены рабочей группы, это обусловлено тем, что изменения взаимосвязаны друг с другом.

Как проходит голосование

Для соблюдения принципа максимального дистанцирования в условиях противодействия коронавирусу были приняты беспрецедентные меры: на участках для голосования в обязательном порядке измеряют температуру, выдают одноразовые маски и перчатки, используют санитайзеры и одноразовые ручки, на пол нанесена разметка для социального дистанцирования. Голосующий предъявляет членам участковой избирательной комиссии свой паспорт для бесконтактной проверки, позволяющей при этом удостовериться в его паспортных данных.

Как поясняла председатель Центризбиркома Элла Памфилова, приоритетом при подготовке к голосованию являются "жизнь и здоровье граждан, которые участвуют в голосовании, членов участковых комиссий, представителей СМИ, наблюдателей, сотрудников правоохранительных органов", дежурящих на участках.

Выступая 25 июня в ЦИК РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что голосование "абсолютно безопасно", уже его старт показал "неукоснительное соблюдение всех требований и абсолютную безопасность для здоровья при проведении всех дней голосования".

Обеспечить меры санитарно-эпидемиологической безопасности и избежать скопления людей на участках помогло применение разнообразных форм голосования: голосование в течение недели, вне помещений для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для жителей двух регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".

1 июля официально объявлено в РФ нерабочим днем. Как поясняла ТАСС глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, оплата труда работающим в этот день будет производиться в повышенном размере, а не работающие сохранят свою заработную плату.

Новации как шаг в будущее

Голосование в течение нескольких дней проходило фактически впервые в современной российской истории.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, проголосовавшая 29 июня в Санкт-Петербурге, отметила, что решение о проведении голосования по конституции в течение нескольких дней себя оправдало, и предложила подумать об использовании этой формы в дальнейшем. По ее мнению, это дает возможность гражданам прийти голосовать, "когда они могут себе это позволить", и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований.

Пока вопрос о расширении подобной практики не обсуждался ЦИК РФ, "консолидированной позиции пока не вырабатывалось", уточнила в беседе с ТАСС Памфилова.

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 июня до 20:00 мск 30 июня имели возможность проголосовать дистанционно. В общей сложности на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) было принято более 1 млн заявок от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев.

Итоговая явка на ДЭГ составила 93,01%, было выдано более 1,1 млн бюллетеней. Соответствующие данные были опубликованы во вторник вечером на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

По оценке наблюдателя специально созданной территориальной избирательной комиссии ДЭГ, представителя Партии прямой демократии Олега Артамонова, с технической точки зрения система электронного голосования "работала безукоризненно", за все время "не было ни одного зафиксированного сбоя в системе приема [электронных] бюллетеней". В свою очередь эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) поясняли, что данные дистанционного электронного голосования надежно защищены, каждый шаг "электронного избирателя" повторяет традиционный процесс голосования, когда по факту никто, кроме проголосовавшего, не знает, за что он отдал свой голос, но избирательная комиссия знает, о том, что он проголосовал.

В течение голосования были отмечены несколько попыток проголосовать дважды - электронно и с помощью традиционного бюллетеня. Однако, как заверила Памфилова в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале, "ни один случай двойного голосования в конечном итоге не пройдет", система предусматривает сверку всех списков, при которой "вылавливаются те, кто сделал такие попытки [проголосовать дважды]".

Фейков больше, чем нарушений

На протяжении всех дней голосования представители избирательных комиссий и наблюдатели фиксировали значительное количество фейковых сообщений о якобы имевших место нарушениях.

По оценке Памфиловой, "конкретных нарушений, по которым надо реагировать, практически нет", а информация о них зачастую является инсценировкой. Глава ЦИК также обращала внимание, что в таких ситуациях часто используется прием полуправды, когда за основу берутся "ролики из других стран" и материалы прошлых лет. По ее мнению, распространение фейков о голосовании по поправкам в конституцию является "абсолютно спланированной, хорошо подготовленной акцией для того, чтобы каждый день устраивать провокации какого-то рода".

В целом, по данным председателя Центризбиркома, на 30 июня комиссия обработала более 467 тыс. обращений граждан по вопросам проведения голосования, из них "количество жалоб, которые содержат информацию о проблемах и недостатках или возможных правонарушениях, составляет чуть более 2%". В частности, уточнила Памфилова, в комиссию по состоянию на вторник поступило 134 обращения от граждан по поводу возможного принуждения к голосованию, из них 115 уже проработаны и находятся в прокуратурах и соответствующих ведомствах. При этом, отметила глава комиссии, из них только 98 "на самом деле содержат конкретные указания на работодателей, которые, возможно, допустили нарушения, по мнению заявителей".

В свою очередь руководитель экспертно-консультативной группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за ДЭГ Александр Малькевич сообщил, что ОП выявила за месяц почти 6 тыс. ложных сообщений о голосовании, половина из них приходится на столицу.

В общей сложности на голосовании работают более полумиллиона наблюдателей, они в соответствии с законом делегируются федеральной и региональными общественными палатами, мониторинг ведется на всех формах голосования. За ходом волеизъявления наблюдают также международные эксперты.

Прогнозы и перспективы

Предварительные итоги голосования будут подводиться ЦИК РФ вечером 1 июля. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.

Ранее Путин обращал внимание, что общей важнейшей задачей являются обеспечение абсолютно достоверных и легитимных результатов голосования. Он предостерегал от "принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России".

По данным ЦИК РФ на вечер 29 июня, за пять дней в России проголосовали более 49 млн человек, явка составила 45,7%.

Согласно экзитполам (опросам граждан при выходе с участков для голосования) Всероссийского центра изучения общественного мнения, по данным на 21:00 мск 28 июня, 76% респондентов, ответивших на вопросы ВЦИОМ, поддержали поправки в конституцию, 23,6% высказались против.