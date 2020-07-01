Посол в Минске: тысячи россиян проголосовали в Белоруссии по поправкам к Конституции РФ

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Граждане Российской Федерации, находящиеся в Белоруссии, проявляют высокую активность в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом заявил журналистам в среду посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"В Гомеле, Бресте, Минске, Островце, Могилеве проголосовали уже тысячи россиян, проживающих на постоянной основе в Белоруссии, а также те, кто приехал сюда по личным или служебным делам", - сказал он.

"Для всех нас это день сплочения и день понимания России как нашего огромного доброго дома. Дома, открытого для всех, готового к диалогу, готового отстаивать свои национальные интересы и свою территориальную целостность, свою историю и свое будущее", - отметил Мезенцев.

По его словам, в предложенных изменениях содержится "план дальнейшего развития страны не на год и не на два, а на десятилетия". "Мы не раз говорили об особом уважении нашего народа к нашим соседям, в частности Белоруссии, к подвигу советского солдата, к подвигу советского народа, победившего нацизм. И сегодня мы видим необходимость в защите исторической памяти, она прописывается в тех предложениях, которые будут внесены в обновленную Конституцию", - пояснил посол.

Мезенцев отметил, что организаторы голосования на участках в Белоруссии приложили максимум усилий, чтобы обеспечить безопасные условия в связи с пандемией коронавируса. "Вы видите, что обеспечена социальная дистанция, предлагаем каждому проголосовать в перчатках, все обеспечены одноразовыми ручками", - сказал дипломат журналистам.

Он сообщил, что "в посольстве ночью была проведена санобработка здания", во всех помещениях для голосования установлены ультрафиолетовые лампы.