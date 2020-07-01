На Дальнем Востоке завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ

УЛАН-УДЭ, 1 июля. /ТАСС/. Дальний Восток завершил голосование по поправкам в Конституцию РФ. В самом западном регионе Дальневосточного федерального округа - Республике Бурятия - избирательные участки закрылись в 20:00 (15:00 мск), начался подсчет голосов, сообщили в среду ТАСС в региональном избиркоме.

"Голосование завершилось, ровно в восемь вечера все участки - всего 837, из которых 23 временные - закончили работу, начался подсчет голосов", - сказали в избирательной комиссии Бурятии. По данным на 18:00 (13:00 мск), явка в республике составила 62,91%, проголосовали 441 554 человека.

Ранее голосование завершилось в остальных 10 субъектах России, входящих в состав ДФО, там идет подсчет голосов. По словам председателя Общественной палаты Забайкальского края Натальи Дроботушенко, в регионе на голосовании по поправкам в Конституцию РФ зарегистрировано беспрецедентное количество наблюдателей - свыше 6 тыс. "Их работа продолжается - в ближайшие часы предстоит самый важный этап - подсчет голосов, - сказала она журналистам. - То, что произошло за эту неделю, беспрецедентно: корпус наблюдателей работал семь дней, все они проявили себя достойно, отработали в течение недели и на придомовых территориях, и на участках, и под дождем, и под солнцем - все было за эту неделю".

По мнению директора Института новейших государств Алексея Мартынова, голосование проходит активно. "Практика того, что голосование проходило несколько дней, показала, [что] это удобно", - отметил он.

Региональный руководитель Приморского краевого отделения общероссийской общественной организации "Российский красный крест" Надежда Ильина считает, что одно из самых важных во вносимых в конституцию поправках - это социальные гарантии населению. "Это основной закон, это обязанности государства перед своими гражданами. Государство просто обязано защитить и свой народ, и память, и историю, - сказала Ильина. - И в то же время, естественно, мы должны думать о целостности нашего государства, потому что это играет очень большую роль".

Общероссийское голосование по поправкам к конституции началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.