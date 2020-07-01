Памфилова призвала в крайнем случае вызывать полицию для разрешения конфликтов на участках

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова считает, что необходимо лишь в крайнем случае привлекать полицию для разрешения конфликтных ситуаций на избирательных участках во время общероссийского голосования по внесению изменений в конституцию. Об этом она сказала в среду журналистам.

"Хотелось, если вдруг кто-то будет мешать осуществлять конституционное право людей проголосовать в условиях безопасности, чтобы на принципах саморегулирования другие наблюдатели каким-то образом увещевали своего коллегу. Давайте будем решать эти все проблемы мирным путем, если это возможно, корректно. Сотрудников правоохранительных органов привлекают тогда, когда мы сами с вами не справимся с этой ситуацией", - сказала Памфилова.

"Конечно, если случаи вопиющие и профессиональный провокатор идет на это, то тогда бесполезны всякого рода разговоры", - подчеркнула председатель ЦИК.