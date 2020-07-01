Старейшие жители Северного Кавказа стали участниками голосования по поправкам

Явка участников голосования превысила 80% в нескольких регионах Северного Кавказа. Самая высокая активность из всех российских регионов пока отмечается в Чечне - по состоянию на 15:00 мск показатель в республике достиг 91,76%. Как сообщили в избирательной комиссии Карачаево-Черкесии, по состоянию на 15:17 мск в республике проголосовали 81,96% жителей с правом голоса. В Дагестане по данным на 15:00 мск свой голос отдали порядка 82% участников голосования.

СТАВРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны стали участниками голосования по поправкам к Конституции РФ в регионах Северного Кавказа - члены участковых комиссий посещали пожилых людей на дому с соблюдением всех необходимых мер профилактики. Явка в округе превысила 80% в нескольких регионах; в Чечне, где отмечается самая высокая активность граждан, этот показатель уже приближается к 92%.

В Кабардино-Балкарии на 15:13 мск среды явка составила 77,15%. В Северной Осетии к 15:00 проголосовали 78% избирателей, в Ингушетии - 68,03%, в Ставропольском крае - 73,07%.

В среду свое мнение о поправках к Конституции РФ выразили и старейшие жители Северного Кавказа. В Дербентском районе Дагестана проголосовал участник Великой Отечественной войны 99-летний Аллахверди Меджидов, он голосовал на дому. "К нему приехали в специальном защитном костюме с переносным ящиком и персональным бюллетенем. Все меры безопасности были соблюдены", - сообщается на странице администрации района в Instagram.

В Ставропольском крае в надомном голосовании участвовал Герой Советского Союза 101-летний Андрей Титенко. Члены участковой комиссии пришли к нему в защитных костюмах с дезинфицирующими средствами. Пакет документов для голосования был передан представителю ветерана дистанционно. "Пожелаю, чтобы мир был, чтобы вирусов не было, чтобы все было, как положено, чтобы воздух был чистым, урожай хорошим", - рассказал Титенко в эфире краевого телеканала "Свое ТВ".

В Карачаево-Черкесии участницей голосования стала Таухани Чичханчиева, 1 июля ей исполнилось 110 лет. "Пусть не будет огня войны, пусть будет спокойно и мирно. Пусть никто не увидит в своей жизни горестей. А все беды, что мы повидали, - пусть Всевышний поможет их забыть", - рассказала ветеран журналистам.

Асинат Хамиевой из Ингушетии 86 лет, прийти на участок она не смогла, но захотела стать участницей голосования по поправкам к конституции, члены комиссии пришли к ней домой. Проголосовал на дому и 92-летний житель республики Аек Хашиев, сообщается на странице Минобрнауки Ингушетии в Instagram. В селении Црау в Северной Осетии самая старейшая жительница - Тамара Газзаева 1924 года рождения - также отдала свой голос по поправкам к Конституции РФ.

На участки - семьями и ансамблями

Пандемия не помешала создать праздничную атмосферу на участках в регионах Северного Кавказа. В финальный день голосования в дагестанском Кизляре на всех участках выступают солисты Центра культуры народов России. Профессиональные артисты, находясь на импровизированных сценах, поднимают своим песнями настроение всем, кто приходит голосовать. Они рассказали, что сами были на участках в качестве голосующих в предыдущие дни.

Участниками голосования в среду стали чеченские артисты. "Гражданский долг выполнен. Руководство и артисты государственного фольклорного ансамбля песни и танца "Нохчо" проявили свою позицию и теперь призывают всех жителей Чеченской Республики последовать их примеру", - сообщается на странице ансамбля в Instagram.

На избирательном участке в селении Црау Алагирского района Северной Осетии с населением 1,4 тыс. человек проголосовали более половины жителей, имеющих право голоса. Как сообщила ТАСС председатель УИК №12 Наташа Алборова, сельчане активно участвуют в голосовании, приходят семьями.

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии поздравляют молодых людей, которые впервые принимают участие в голосовании. "Жители сельских поселений с ответственностью относятся к своему избирательному праву и вместе со своими родными, представляя несколько поколений, идут голосовать, а на четвертом избирательном участке селения Исламей впервые воспользовались своим избирательным правом выпускники школы №4, которых лично поздравил глава районной администрации с важным и знаменательным событием в их жизни и вручил подарки", - отметили в администрации.

В Ставропольском крае участником голосования стал муфтий региона Мухаммад-хаджи Рахимов. "Мы все граждане России. И нам небезразлична судьба нашей страны. Выражение своего мнения относительно важных преобразований - это показатель нашей принадлежности к нации и государству, символ взаимной заботы и взаимных связей между людьми, это наша доля ответственности за будущее нашего же общества", - цитирует муфтия пресс-служба краевого Духовного управления мусульман.