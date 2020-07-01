Посол РФ: встреча премьер-министров России и Белоруссии может произойти в ближайшее время

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко могут провести личную встречу в обозримом будущем в зависимости от эпидемической ситуации. Об этом заявил в среду посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Что касается двусторонней встречи, то я думаю, что и в Москве, и в Минске приветствовали бы, возможно, скорую встречу Михаила Владимировича Мишустина и Романа Александровича Головченко, здесь нет, мне кажется, никаких препятствий, кроме тех оснований, которые формируют главные государственные санитарные врачи. Но верю, что чуть раньше или чуть позже, но в самом обозримом будущем такая встреча состоится", - отметил дипломат.

Он также добавил, что 17 июля ожидается встреча премьер-министров стран ЕАЭС. "В каком бы формате она ни прошла, она будет, безусловно, шагом по укреплению экономического интеграционного объединения", - сказал Мезенцев.

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко во время телефонного разговора 26 июня обсудили предстоящие контакты.

Ранее Головченко обсудил с Мезенцевым вопросы организации двусторонней встречи с Мишустиным, а также проведения заседания Совета министров Союзного государства. Белорусский премьер тогда сказал, что ситуация с пандемией нового коронавируса повлияла на контакты на межгосударственном уровне. При этом он выразил уверенность, что по мере улучшения ситуации взаимодействие активизируется.