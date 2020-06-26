Мишустин и премьер Белоруссии Головченко обсудили вопросы интеграции

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Как сообщает пресс-служба российского кабмина, Мишустин поздравил Головченко с назначением на пост главы белорусского правительства и пожелал ему успехов в работе.

"Главы правительств отметили важность укрепления российско-белорусских отношений, активизации интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. В ходе разговора также затрагивались актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Мишустин и Головченко договорились о дальнейших личных контактах как в двустороннем формате, так и по линии Евразийского экономического союза.