Голосование по поправкам к конституции завершилось в ЮФО при высокой явке

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось во всех регионах Южного федерального округа. В числе особенностей голосования в регионе называют высокую явку - во всех регионах она превысила 50%. Особенно активно голосовали Кубань, Адыгея и Крым.

По данным ЦИК России, на 18:00 явка в Адыгее составила 77,79%, в Астраханской области - 69,44%, в Волгоградской области - 77,12%, в Калмыкии - 69,07%, в Краснодарском крае - 82,67%, в Крыму - 77,64%, в Севастополе - 61,87%, в Ростовской области - 74,6%.

Голосовали там, где удобно

Голосование в южных регионах было обеспечено для всех жителей и гостей регионов, желающих выразить свое мнение. Так, на Кубани, в Крыму и Севастополе многие туристы воспользовались правом сменить участок и в итоге проголосовали там, где им было удобно. Эта возможность оказалась полезной и для поисковиков.

"Очень здорово, что у нас есть возможность проголосовать не по месту прописки, а там, где проходит поисковая экспедиция, - сказал ТАСС руководитель работающей в Ростовской области поисковой общественной организации "Миус-фронт" Андрей Кудряков. - Мы проголосовали недалеко от места, где сейчас проводятся раскопки - в Матвеево-Курганском и Куйбышевском районах. Учитывая, что многие из наших поисковиков живут в Ростове-на-Дону, Батайске, Кагальницком, Зерноградском районах и даже в Сальске, это очень удобно. В тот же Сальск нашим активистам ехать 300 км в одну сторону."

В Калмыкии возможность проголосовать была даже у жителей отдаленных районов и работников находящихся там сельхозпредприятий. "Если на чабанской точке живет несколько человек, то по их заявлению, устному или письменному, участковая комиссия приезжает; никаких нареканий и проблем по этому поводу не было. У нас проголосовали чабаны и другие работники, и сельские труженики, и городские - все. [В отдаленных районах] голосование было организованно как и по всем регионам страны, в том числе выездные и групповые", - уточнил председатель ЦИК Калмыкии Александр Дикалов.

Также предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому. Этой возможностью воспользовались многие пожилые люди. Однако в Адыгее многие старейшины пожелали проголосовать непосредственно на участке.

"В эту кампанию мы отмечаем очень большую явку, особенно отличаются в пожилом возрасте люди. На 12 часов дня [среды] общая явка составляет у нас 71,95%. [К старейшинам] не только мы приходим, но и они очень активно сами приходят на участки", - уточнил ТАСС председатель ЦИК Адыгеи Нурбий Самогов.

В пресс-службе администрации Сочи отметили, что около половины избирательных участков города доступны для маломобильных групп населения. Один из них расположен в арт-медиацентре "Родина" на улице Гагарина. Здесь традиционно голосуют инвалиды-колясочники, инвалиды по слуху и зрению - и в этом году он был предназначен только для маломобильных граждан. Инвалидам на участке помогают волонтеры, оборудована специальная кабинка с низким столом, куда они могут свободно подъехать и удобно проголосовать.

Высокая явка казаков и военных

Высокая явка отмечается и среди традиционно активных категорий - военнослужащих и казаков. Так, в Севастополе уже к концу дня 28 июня на участках побывали около 65%, в последующие дни они продолжали приходить на голосование, но в меньшем количестве. Также был организован отдельный участок на корабле, который сейчас находится в дальнем походе.

Члены войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" принимают участие в общероссийском голосовании в качестве членов участковых комиссий, сообщили ТАСС в пресс-службе общественной организации. Кроме того, совместно с сотрудниками полиции казаки обеспечивают безопасность участников голосования.

"По данным окружных казачьих обществ, действующих на территории Ростовской области, по состоянию на 18:00 мск в голосовании приняли участие около 93% членов казачьих обществ", - сказал собеседник агентства.

Не только про поправки

Во многих регионах округа параллельно с голосованием по поправкам к конституции проходят свои опросы. Так, в Волгоградской области проводится опрос о том, удобен ли жителям новый часовой пояс: два года назад после референдума область перешла на часовой пояс + 1 час к московскому времени. Депутат Госдумы от Волгоградской области Александр Носов, который проголосовал за поправки на участке в родном райцентре Елань, рассказал, что отдал предпочтение московскому времени - один пояс со столицей удобнее.

Избирательная комиссия Астраханской области совместно с региональными министерствами образования и культуры проводит областной конкурс детского рисунка "Я выбираю мир!", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе участвуют школьники и молодежь от семи до 18 лет. Всего в избирательную комиссию Астраханской области поступило 547 работ, причем половина из них - от детей младшей возрастной группы.

В Севастополе проходит викторина на знание истории города, участники которой могут выиграть автомобили или смартфоны. Кроме того, волонтеры проводят опрос о том, насколько горожане довольны работой городского правительства и депутатов.

О голосовании

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.