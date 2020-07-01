Высокая явка избирателей в Петербурге и Ленобласти не помешала соблюдать санитарные меры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Санитарные меры, направленные на противодействие распространению коронавируса, в полной мере соблюдались во время голосования по поправкам к конституции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, даже с учетом высокой явки. Об этом сообщили ТАСС губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко, комментируя итоги проведения голосования - на момент закрытия участков показатели явки составили около 70% в обоих субъектах.

"Явка на голосовании в Ленинградской области оказалась рекордной - на 18 часов она составляла почти 70%. Мы впервые увидели высокую активность по голосованию в приграничных к Санкт-Петербургу городах - Мурино, Кудрово. Я увидел, что люди приходят на участки с семьями, с детьми, в хорошем настроении, очень много молодежи. На всех участках на входе каждый получал маску, перчатки, ручку. Обстановка была спокойная", - сказал Дрозденко.

По его словам, многие избиратели назвали возможность проголосовать заранее удобной формой.

В ряде районов Ленинградской области эпидемическая обстановка позволила снять многие ограничения, но в ближайших к Петербургу населенных пунктах повышенные санитарные требования сохраняются. В самом мегаполисе также требуется соблюдать строгие санитарные меры.

"Голосование в Петербурге проходило на спаде эпидемии - это стало важным фактором высокой явки. Нам необходимо было обеспечить на участках помимо общей безопасности, еще и полную санитарную безопасность. Мы заявили о намерении провести в Петербурге безопасное, максимально бесконтактное голосование, и провели его. Члены избирательной комиссии, как и голосующие, были обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты. Были разделены входы и выходы на участках, было организовано информирование о разграничении по времени потоков", - сказал ТАСС губернатор Санкт-Петербурга.

Беглов поблагодарил членов избирательных комиссий, медицинских работников, наблюдателей, сотрудников правоохранительных органов за работу в трудных условиях.

Губернатор отметил, что в Санкт-Петербурге активность избирателей высокой. "Жители города подтвердили репутацию сознательных и ответственных людей: в Петербурге не было равнодушных к поправкам в конституцию", - сказал Беглов.