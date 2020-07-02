В Пермском крае за поправки к конституции выступили более 70% проголосовавших

ПЕРМЬ, 2 июля. /ТАСС/. Более 70% проголосовавших на общероссийском голосовании в Пермском крае поддержали поправки к конституции РФ, явка в регионе составила 52,49%. Об этом свидетельствуют данные единого портала избирательных комиссий региона.

"Приняло участие - 52,49% [жителей], обработано протоколов - 100%. "Да" [ответили] 70,75% [проголосовавших]. "Нет" [ответили] 28,27%", - указано в инфографике.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования.

Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.