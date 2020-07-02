Эксперты: для ДФО важными стали поправки к конституции о социальных гарантиях и равенстве

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, особое значение для всех дальневосточников имеют изменения в области медицины, а именно те, которые закрепляют права граждан на получение доступной медпомощи даже в самых отдаленных районах. "Мы уже видим на примере Приморья, как государство развивает здравоохранение - значительно увеличено финансирование из федерального и краевого бюджета, объемы закупаемого оборудования, активно проводится ремонт медучреждений, оказывается поддержка специалистам этой сферы. Многие поправки ориентированы на закрепление социальной ответственности государства перед населением", - сказал Кожемяко ТАСС. Он уточнил, что речь идет о мерах, касающихся поддержки семей с детьми, людей старшего возраста, охраны окружающей среды.

"В предложенном пакете много предложений, нашедших поддержку граждан нашей страны. Это территориальная целостность России, закрепление статуса русского языка, обязательная индексация пенсий и фиксирование размера минимальной зарплаты не ниже прожиточного уровня, поддержка семейных ценностей и защита подрастающего поколения. Кроме того, целый ряд ограничительных мер для чиновников и государственных служащих, приоритет российского права над международным - все эти предложения президента, которые он озвучил еще в январе в послании Федеральному собранию, по большей части получили существенную поддержку населения", - сообщила ТАСС депутат гордумы Владивостока Роза Чемерис.

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля. /ТАСС/. Жители Дальнего Востока показали достаточно высокую явку на голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, поддержав предложенные поправки во всех регионах округа. Самыми важными для дальневосточников стали поправки, касающиеся социальных гарантий и равенства, а также территориальной целостности России, сообщили опрошенные представители субъектов и эксперты.

Председатель постоянного комитета государственного собрания (парламента) Якутии по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева отметила, что, например, живущие в отдаленных и экстремальных условиях жители Крайнего Севера активно высказались по поправкам в Конституцию.

Важными для жителей Дальнего Востока, по мнению экспертов, оказались и поправки, касающиеся социального равенства. По словам Чемерис, в Приморье, как и практически везде в стране, высок запрос на социальную справедливость. "И поэтому, как мне кажется, такие меры, как конституционно закрепленный запрет на двойное гражданство и наличие счетов за границей для чиновников разного уровня, нашли поддержку практически у каждого голосующего, наверняка даже у тех, кто голосовал против. У гражданского общества нашей страны есть ожидание изменений, благодаря которым мы все вместе сможем создать более сильное и устойчивое государство", - отметила депутат.

Поправка о приоритете российского права нашла отклик у многих граждан, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов. "У бизнеса нашла понимание поправка, устанавливающая приоритет российской конституции над требованиями международного законодательства. Она важна для предпринимателей, так как станет понятнее работа в законодательном поле", - добавил Герасимов.

Неделимость территорий

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал общероссийское голосование событием исторического масштаба и отметил, что жители Сахалинской области проголосовали за социальные гарантии, качественную медицину, неприкосновенность границ и другие важнейшие нормы. Все это, по его словам, дает уверенность в завтрашнем дне и подтверждает правильность действий региональных властей по развитию Сахалинской области.

"Я объезжал участки для голосования - мы развозили еду нашим ребятам-волонтерам, и мне очень нравилось, что люди с хорошим настроением приходили голосовать. Спрашивал, какие поправки камчатцы считают наиболее важными, почти все говорили о реформе здравоохранения и социальной политики. Радует, что многие размышляют и более глобально: отмечали важность целостности страны и сохранения славы важных исторических вех", - сказал ТАСС руководитель проекта "Молодежка ОНФ" в Камчатском крае Александр Бессонов.

Без серьезных нарушений

Основной день голосования 1 июля прошел на Дальнем Востоке напряженно, но без серьезных нарушений. По словам председателя избирательной комиссии Магаданской области Николая Жукова, все прошло штатно и сбоев, которые бы повлияли на работу комиссий, не было, а люди с пониманием отнеслись к принятым мерам безопасности.

Голосование показало свою легитимность, отметила член Общественной палаты Амурской области, председатель регионального Союза женщин Жаккелина Орлова.

"Люди отнеслись ответственно - это видно и по результатам явки, и в целом, по настроениям избирателей. <...> Обновленная конституция существенно изменит вектор и структуру власти в стране, ведь больше всего поправки затронули третью главу, закрепляющую положения федеративного устройства России. Но, я считаю, что над главным документом страны необходимо работать и дальше. В частности, пересмотреть и дополнить статью 9 - об использовании природных ресурсов и 13 - об идеологии государства", - сказала Орлова.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны были поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.