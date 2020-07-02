В Бурятии поправки к конституции поддержали почти 72% проголосовавших

УЛАН-УДЭ, 2 июля. /ТАСС/. Жители Бурятии поддержали большинством голосов поправки в Конституцию РФ, за проголосовали 71,95% избирателей, против - 26,49%. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель избирательной комиссии Бурятии Дмитрий Ивайловский.

"Голоса распределились так: "да" - 71,95%, "нет" - 26,49%. Явка составила 64,5%", - сказал Ивайловский.