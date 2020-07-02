В Бурятии поправки к конституции поддержали почти 72% проголосовавших

УЛАН-УДЭ, 2 июля. /ТАСС/. Жители Бурятии поддержали большинством голосов поправки в Конституцию РФ, за проголосовали 71,95% избирателей, против - 26,49%. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель избирательной комиссии Бурятии Дмитрий Ивайловский.
"Голоса распределились так: "да" - 71,95%, "нет" - 26,49%. Явка составила 64,5%", - сказал Ивайловский.
Нарушений в ходе голосования в республике, отметил он, выявлено не было.
До основного дня голосования в Бурятии из 709 711 человек, включенных в список участников голосования, свой выбор сделали 372 851 житель Бурятии, в том числе те, кто реализовал свое право избирателя в отдаленных и труднодоступных местностях.
Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны были поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.