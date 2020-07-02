На Ставрополье более 84% голосовавших поддержали поправки к конституции

СТАВРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Более 84% голосовавших на Ставрополье выступили за внесение поправок к конституцию, следует из данных на сайте краевого избиркома. В регионе о результатах отчитались все участковые комиссии, работавшие в период общероссийского голосования.

Согласно сводной таблице предварительных итогов голосования, опубликованной в системе ГАС "Выборы", поправки в Ставропольском крае поддержали 84,85% (1 304 638 человек), против проголосовали 13,88% (213 467 человек).

В Ставропольском крае во время общероссийского голосования работали 1 394 участка, по состоянию на 1 января 2020 года в регионе зарегистрировано 1 881 622 жителей, обладающих правом участвовать в голосовании. По предварительным данным, явка в крае превысила 80%.