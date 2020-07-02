МИД РФ: поправки к конституции не повлияют на диалог с Японией по мирному договору

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Принятие поправок к Конституции России не окажет влияние на переговорный процесс с Японией по мирному договору. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Замминистра обратил внимание, что РФ в работе с японскими партнерами всегда исходила из нерушимости своих границ. "Если вы обратили внимание, мы всегда в разговоре с Японией по мирному договору подчеркивали тезис о необходимости признания нашими японскими партнерами итогов Второй мировой войны в полном объеме, а значит, законности принадлежности южных Курильских островов Российской Федерации по итогам Второй мировой войны. Никаких изменений здесь, естественно, быть не может", - добавил он.

"Что касается переговорного процесса, мы ведь ведем переговоры с Японией не об островах, мы ведем переговоры с Японией о заключении мирного договора, договора о мире, дружбе, добрососедстве, сотрудничестве с Японией. Поэтому, на мой взгляд, такие переговоры могут быть продолжены при понимании закрепленного теперь уже в Конституции РФ положения о нерушимости наших границ. Отмечу также, что нами ведется активная дискуссия, я уже упомянул об этом, о возможности совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, - сказал он. - Мне кажется, что принятые поправки к конституции никак не повлияют на продвижение сотрудничества наших стран по развитию, по такой совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Но это предмет нашего будущего дальнейшего диалога с нашими японскими коллегами".

Моргулов отметил, что в связи с пандемией коронавируса стороны вынуждены были перейти на заочный формат общения. "Но очень надеемся на постепенное возобновление и очных встреч по мере нормализации ситуации с распространением вируса и в наших странах, и в мире в целом", - добавил он.

Кроме того, замминистра указал, что Япония для РФ важный сосед, с которым Москва активно развивает отношения. Он также особо отметил интенсивный политический диалог между Москвой и Токио.

Действия Японии в области ПРО

Моргулов заявил, что Россия продолжит тщательно отслеживать ситуацию, связанную с решением руководства Японии о приостановке развертывания наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore, и будет судить о действиях Токио по конкретным шагам.

Замминистра отметил, в Москве обратили внимание на заявления ряда японских официальных представителей по этому вопросу. "Министр обороны [Таро] Коно высказывался о том, что принято решение приостановить планы развертывания этих ПРО на японской территории. Причина, как было сказано, в том, что эти комплексы, как выяснилось, не совсем безопасные для населения тех районов, где они расположены, для японского населения. Но при этом я хочу сказать, что мы также обратили внимание и на другое высказывание, на высказывание министра иностранных дел Японии [Тосимицу] Мотеги, который сказал, что никаких изменений в курсе Японии на наращивание военно-политического сотрудничества с США в связи с отменой планов по Aegis Ashore не происходит", - сказал он.

"Поэтому мы будем и дальше тщательно мониторить данный сюжет и судить о действиях японского руководства, что называется, по его конкретным шагам в противоракетной области, которая, безусловно, имеет прямую проекцию на наши интересы, на безопасность России, да и не только России, а всего Азиатско-Тихоокеанского региона", - подчеркнул Моргулов.

Замглавы МИД также отметил, что РФ будет внимательно следить и за тем, как в Японии на правительственном и экспертном уровне будет рассматриваться вопрос о модернизации оборонной доктрины этой страны, особенно в части расширительного толкования о возможности нанесения превентивных ударов по противнику.

18 июня премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен летом начать обсуждение разработки нового курса национальной стратегии обороны в связи с планами остановить выполнение программы закупки в США и размещения в Японии Aegis Ashore.