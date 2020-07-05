Эксперт: позиция Европы на спецконференции по ДОН определит судьбу соглашения

По его словам, на предстоящей конференции государств - участников ДОН в формате видеосвязи США подтвердят свое решение выйти из соглашения, и главным вопросом повестки мероприятия станет дальнейшая судьба этого механизма контроля над вооружениями. "Что касается перспектив договора без США вообще и перспектив участия в нем России, это зависит от позиции европейских стран. Это главный сюжет на самом деле, который будет обсуждаться в понедельник, и ясности по нему пока нет", - пояснил собеседник агентства.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Договор по открытому небу (ДОН) будет одинаково служить интересам России и стран Европы даже после выхода из него США, однако для его сохранения европейцы должны представить Москве приемлемую позицию на завтрашней спецконференции по соглашению. Такое мнение высказал ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, член дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

Как отметил Суслов, сохранение режима наблюдательных полетов очень значимо для обеспечения безопасности и предсказуемости в Европе, и "говорить о том, что этот договор обречен, пока не приходится". "Объективно ДОН даже без участия США выгоден и России, и европейским странам, потому что обе стороны получают информацию и данные о состоянии вооруженных сил, о состоянии военной инфраструктуры друг друга. Тем самым создается некая определенность, которая важна с точки зрения минимизации военных рисков, предотвращения нежелательных столкновений и вообще с точки зрения военного планирования", - указал он.

Выбор за Европой

Москва, по мнению эксперта, в ходе видеоконференции рассчитывает выяснить, не рассматривают ли европейские страны возможность выхода из ДОН и не намерены ли они присоединиться к голословным обвинениям в ее адрес вслед за Вашингтоном. Суслов подчеркнул, что существует ряд участников договора, которые проявляют откровенную недоброжелательность по отношению к России, и, несмотря на очевидную выгоду от действия соглашения, они могут помешать достижению консенсуса. К их числу относятся, например, Польша, государства Прибалтики, а также Украина и Грузия.

"Если подобная позиция прозвучит со стороны некоторых европейских стран, особенно тех, которые наиболее лояльно относятся к Соединенным Штатам, то в этом случае, конечно же, над перспективой продления договора сгустятся тучи. В этом случае с большой вероятностью сам он прекратит свое существование в обозримой перспективе. Если уже и европейские страны будут из него выходить, то он потеряет для России какой бы то ни было смысл", - резюмировал аналитик.

При этом Суслов считает, что если со стороны Европы четко и единогласно будет обозначена приверженность соглашению и намерение соблюдать свои обязательства после выхода США, то ДОН имеет все шансы остаться в силе. Именно на такой исход конференции надеется Москва и призывает европейских партнеров приложить к этому все усилия.

Россия проведет красную черту

Дальнейшие решения России также будет определяться тем, как европейцы будут исполнять положения договора: речь идет о запрете на передачу данных наблюдательных полетов третьим странам.

Собеседник агентства напомнил, что несмотря на выход Соединенных Штатов из ДОН, с оставшимися участниками из Европы их продолжат связывать союзнические отношения по линии НАТО. Таким образом, есть существенный риск возникновения абсолютно асимметричной ситуации, когда у России не будет возможности правомерно собирать информацию о США, а американцы смогут и далее получать от европейских союзников данные о полетах над российской территорией.

"Для России эта ситуация неприемлема. И поэтому на предстоящей встрече она совершенно четко и недвусмысленно заявит об этом: если европейские страны - другие участницы ДОН - будут передавать США данные, то для России участие в этом договоре станет неприемлемым, и вот тогда она сама сможет выйти из этого соглашения. Это прояснит, что называется, российскую позицию", - отметил эксперт. Он добавил, что Москва будет следить за реакцией других государств на свои заявления.

"Собственно, от этих двух вопросов - участие европейских стран в договоре и передача данных о полетах США - и будет зависеть дальше судьба Договора по открытому небу", - заключил Суслов.

Безальтернативность Договора по открытому небу

По его мнению, в случае неудачи попыток сохранить ДОН нового подобного соглашения в нынешних политических условиях не возникнет. "Пока нет никаких для этого политических перспектив: доверие между сторонами [Россией и странами НАТО] отсутствует напрочь, отношения носят все более конфронтационный характер, при этом российско-американская конфронтация продолжится вне зависимости от исхода грядущих президентских выборов в США", - пояснил аналитик.

В отсутствие механизма согласованного сбора информации о военной инфраструктуре друг друга страны вынуждены будут полагаться только на систему спутниковой разведки. "Это чуть менее надежно и досконально, чем те фотографии и те данные, которые получаются вследствие официально разрешенных полетов, но, тем не менее, все же наличие систем спутниковой разведки, возможность достаточно точного фотографирования местности из космоса все же позволяет определенную долю предсказуемости получить", - отметил собеседник агентства.