Путин отметил вклад Назарбаева в развитие дружественных российско-казахстанских отношений

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 80-летием, пожелав ему доброго здоровья и неиссякаемой энергии. Подчеркнуто, что в России первый президент Республики Казахстан пользуется большим уважением, в том числе за неоценимый вклад в развитие дружественных российско-казахстанских отношений", - говорится в сообщении.

Путин и Назарбаев также затронули ситуацию вокруг пандемии коронавируса. "Нурсултан Назарбаев поблагодарил российскую сторону за существенную помощь в борьбе с инфекцией", - отметили в Кремле. Сам Назарбаев в июне перенес заболевание, которое повлек коронавирус нового типа. В настоящее время он уже выздоровел и приступил к исполнению своих обязанностей.

Ранее российский президент направил в адрес Назарбаева поздравительную телеграмму.

6 июля Нурсултану Назарбаеву исполнилось 80 лет. Назарбаев, бессменно руководивший Казахстаном на протяжении почти трех десятков лет, 19 марта 2019 года сложил с себя полномочия главы государства. При этом он сохранил за собой посты председателя Совета безопасности республики, правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), члена Конституционного совета, председателя Ассамблеи народа Казахстана, имеет статус почетного сенатора.