Эксперт: назначением нового кабинета связи Франции с РФ останутся прерогативой Макрона

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Отношения Парижа и Москвы останутся сферой ответственности президента Франции Эмманюэля Макрона также и после смены правительства республики. Такое мнение в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС высказал глава исследовательского центра парижского Института международных и стратегических отношений, бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти.

"Внешняя политика - это сфера ответственности президента, и курс в отношении России будет определяться главой государства также и после переформирования кабинета министров, - отметил высокопоставленный эксперт, отвечая на вопросы агентства. - При этом важно учитывать, что премьер-министр направляет работу многочисленных комитетов и принимает решения, которые могут оказывать важное влияние на повседневные отношения двух стран". Он напомнил, что премьер-министр возглавляет франко-российскую межправительственную комиссию и вместе со своими министрами формирует повестку диалога.

"Как известно, встречи этой комиссии не проводились с начала украинского кризиса, но могут возобновиться в будущем, если переговоры будут развиваться положительно", - добавил де Глиниасти.

"Голлистские убеждения нового премьер-министра Жана Кастекса должны побудить его к активной роли в развитии отношений с Россией под руководством президента и в рамках, определяемых конституцией", - подчеркнул эксперт. "Конституции Франции и России достаточно близки, Жан Кастекс не будет простым сотрудником главы государства также и в силу своего темперамента, он будет, как я полагаю, весьма активно участвовать во всех процессах", - заметил де Глинниасти.

В понедельник Жан Кастекс по поручению президента сформировал новое правительство Франции. Пост министра иностранных дел сохранил Жан-Ив Ле Дриан, возглавлявший французскую дипломатию в последние три года. На посту министра вооруженных сил в кабинете осталась Флоранс Парли. Ле Дриан и Парли представляли французскую сторону на встрече в Москве глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Франции в формате "2+2", которая проходила в сентябре 2019 года.

27 июня Макрон на своей странице в Twitter отметил, что "доверительный диалог, начатый с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне, продолжается". Он подчеркнул, что в центре этого диалога находятся безопасность в Европе, региональные конфликты и борьба с климатическими изменениями. Французский лидер также отметил, что намерен "вскоре посетить Россию".