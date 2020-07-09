Захарова: слухи о якобы обсуждении с США схем обмена Уилана на россиян недостоверны

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что Москва якобы обсуждает с Вашингтоном схемы обмена американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж против РФ, на россиян, находящихся в заключении в США.

"Слухи на тему якобы ведущихся обсуждений с американской стороной неких вероятных схем "размена" - даже употребляется такое слово - Уилана на наших граждан не соответствуют действительности", - сказала она на брифинге в четверг.

При этом Захарова указала на неприемлемые условия содержания россиян в американских тюрьмах. "[Представители США] нас заверили, что делается все необходимое для недопущения распространения коронавируса. На деле же, как впоследствии стало известно, в той же переполненной тюрьме, где содержится Константин Ярошенко, заключенным выдается лишь одна медицинская маска в неделю, тогда как ежедневный прирост заболевшим коронавирусом в стране порой превышает 50 тыс. человек", - пояснила она.

Захарова добавила, что сотрудникам посольства РФ в Вашингтоне не позволили передать Ярошенко средства индивидуальной защиты. По ее словам, россиянин также оказался лишен необходимой медицинской помощи при ухудшении состояния его здоровья. "Мы требуем от американской стороны проведения необходимого лечения", - заявила она.

"Хотели бы также обратить внимание на то, что в ответ на наши неоднократные призывы освободить и вернуть на родину по гуманитарным соображениям Константина Ярошенко, а также всех других соотечественников, которые остаются в США в пенитенциарных учреждениях или под следствием положительного решения со стороны официального Вашингтона так и не последовало", - заключила Захарова.

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