Эксперт заявил, что пандемия показала хрупкость общих ценностей Евросоюза

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Эпидемия коронавирусной инфекции продемонстрировала как хрупкость декларируемых ценностей, так и устойчивость национальных интересов стран Евросоюза. Такое мнение выразил президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова (ИМЭМО) РАН Александр Дынкин в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

По его словам, первая реакция стран-членов ЕС на коронавирус была "абсолютно средневековой". "Как во время чумы - "запереть ворота" и отсидеться, - пояснил он. - Страны ЕС в одностороннем порядке закрыли границы и зажали каждый у себя жизненно необходимое медицинское оборудование, оставив людей брошенными в их собственных квартирах. А также оставив заодно и больницы с пациентами в критическом состоянии".

"Пандемия показала хрупкость европейских ценностей, но устойчивость национальных интересов, - подчеркнул Дынкин. - Сегодня это объясняют тем, что, мол, "в случае разгерметизации самолета маску надевают сначала себе, а потом соседям". Но дискуссии о масштабе и форме антикризисной поддержи стран южной Европы продолжаются уже слишком долго. И эти разногласия трудно объяснить только логикой авиационной безопасности".

Как отметил аналитик, только сейчас Брюссель начинает выходить из ступора, согласовав со второго раза план поддержки экономики ЕС суммарным объемом в €500 млрд.

"Пандемия обнажила еще раз ключевое противоречие в ЕС: между европеизацией ценностей и национализацией интересов. Превращение индивидуальных личных ощущений в некий регламент показало свою хрупкость, а очередная попытка вывести новую человеческую общность - "европейский народ" - пока не увенчалась успехом, - продолжил эксперт. - Национальные идентичности и, соответственно, личностные ценностные ориентации, скажем, в заполярном шведском Лулео, все-таки отличны от солнечного Палермо".

Асимметрия Евросоюза проявилась и в полемике относительно характера финансовой поддержки уязвимых стран и отраслей. "Южане - за солидарную финансовую ответственность, распределение долговой нагрузки на всех, - указал Дынкин. - Северяне (Австрия, Нидерланды, Дания, Швеция, Эстония) против прямого субсидирования, за адресную, но кредитную помощь".

Кроме того, аналитик полагает, что на этапе выхода из рецессии долговая и кредитная нагрузка на госбюджеты, компании и домашние хозяйства будет затягивать экономическое восстановление ЕС.