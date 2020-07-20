Лавров и Зариф проведут переговоры в Москве 21 июля

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет во вторник в Москве переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом сообщила ТАСС в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Во вторник в Москве пройдут переговоры Лаврова и Зарифа", - сказала дипломат.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в свою очередь сообщил ТАСС, что Лавров и Зариф обсудят на переговорах во вторник ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе и сирийскую проблематику.

"СВПД, двусторонние отношения и Сирия. Главным образом эти темы", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.

Последний раз глава МИД Ирана посещал Москву 16 июня.