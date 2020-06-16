Зариф: Ирану и России необходимо в несколько раз интенсифицировать консультации

ТЕГЕРАН, 16 июня. /ТАСС/. Москве и Тегерану необходимо активизировать двусторонние консультации для решения международных проблем. Об этом заявил во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф по прибытии в Россию с официальным визитом.

"Особое состояние текущей международной ситуации в настоящий момент нуждается в том, чтобы консультации России и Ирана стали в несколько раза более интенсивными", - цитирует его агентство ИРНА. Зариф добавил, что "отношения Москвы и Тегерана носят стратегический характер".

Глава иранского МИД прибыл во вторник в Москву с официальным визитом на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Отношения с РФ

Иран придает большое значение сотрудничеству с Россией, заявил Мохаммад Джавад Зариф.

"Конечно, двусторонние отношения, с нашей точки зрения, имеют стратегическое значение. Особенно, после того, как телефонные разговоры наших президентов открыли новые возможности для сотрудничества. Было бы хорошо также остановиться на этих вопросах", - сказал он.

Зариф выразил солидарность с российским народом, который также столкнулся с потерями в результате эпидемии коронавирусной инфекции. "Много жизней было утрачено. Мы бы хотели выразить сочувствие и солидарность с россиянами, которые потеряли своих любимых и близких", - подчеркнул министр.

Дестабилизация ситуации в Сирии

Попытки Соединенных Штатов дестабилизировать ситуацию в Сирии не должны увенчаться успехом, им нужно помешать, заявил глава МИД Ирана.

"Мы озабочены развитием ситуации в Сирии с точки зрения экономики и политики. Попытки США продолжать экономическое давление на Сирию, безусловно, сказываются на сирийском народе. Необходимо удостовериться в том, что все попытки США дестабилизировать наш регион и в частности Сирию не достигнут успеха", - сказал он.

Зариф выразил желание обменяться мнениями по развитию событий в Йемене и Афганистане.

Саммит в астанинском формате по Сирии пройдет в виртуальном формате также сообщил Зариф. Москва и Тегеран будут сотрудничать по вопросу ядерной сделки в МАГАТЭ и Совбезе ООН.