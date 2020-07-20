Представление врио главы Хабаровского края состоится во вторник

ХАБАРОВСК, 20 июля. /ТАСС/. Представление нового главы Хабаровского края Михаила Дегтярева запланировано на вторник. Его представит в Хабаровске заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, сообщил ТАСС источник, близкий к аппарату полпредства.

"Врио представит Григорий Куранов. Планируется на вторник", - сказал собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.