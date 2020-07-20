Итоги деятельности Сергея Фургала на посту губернатора Хабаровского края

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 июля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий в связи с утратой доверия главы государства губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного 10 июля по обвинению в организации убийств и покушения на убийство. Врио руководителя Хабаровского края назначен председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член фракции ЛДПР Михаил Дегтярев.

Сергей Фургал возглавлял регион с 28 сентября 2018 года (661 день). Был избран губернатором Хабаровского края 23 сентября 2018 года, одержав победу во втором туре голосования (69,57%) над действующим главой региона Вячеславом Шпортом (27,97%). По продолжительности пребывания в должности занимал 59-е место среди глав субъектов Федерации. Некоторые результаты деятельности Сергея Фургала на посту руководителя края в 2018-2020 годах - в материале ТАСС.

Экономические показатели

В 2018 году валовой региональный продукт (ВРП) Хабаровского края составил 710 млрд 640 млн руб. (Росстат; данные за 2019 год не опубликованы). По этому показателю в 2018 году регион занимал 30-е место среди субъектов РФ. ВРП на душу населения в 2018 году равнялся 536 тыс. 378 руб. (22-е место).

В 2018 году дефицит краевого бюджета составил 10 млрд 264 млн руб., доходы равнялись 122 млрд 245 млн руб. (28-е место среди российских регионов), расходы - 132 млрд 509 млн руб. (24-е место). В 2019 году дефицит бюджета уменьшился на 60,94% - до 4 млрд 9 млн руб. Доходы увеличились на 8,58% по сравнению с 2018 годом - до 132 млрд 729 млн руб. (28-место), расходы - на 3,19% - до 136 млрд 738 млн (27-е).

Ожидается, что в 2020 году дефицит бюджета составит 7 млрд 198 млн руб., что на 79,55% больше, чем в 2019 году. Доходы планируются на уровне 114 млрд 376 млн руб., расходы - 121 млрд 574 млн, что соответственно на 13,83% и 11,09% ниже, чем в 2019 году.

Инвестиции в основной капитал региона в 2019 году выросли на 24,56% по сравнению с 2018 года и составили 161 млрд 488 млн руб. (в 2018 г. - 37-е место, в 2019 году - 35-е).

Социальная сфера

Численность населения Хабаровского края с 2018 года снизилась на 0,98% - с 1 млн 328 тыс. человек на 1 января 2018 года (36-е место) до 1 млн 315 тыс. на аналогичную дату 2020 года (35-е).

При этом рождаемость на 1 тыс. населения уменьшилась на 3,51% - с 11,4 человека в 2018 году (край делил 27-28-е места с Краснодарским краем) до 11 человек в 2019 году (занимал 17-20-е позиции с Санкт-Петербургом, Татарстаном и Карачаево-Черкесией). Смертность на 1 тыс. населения за тот же период выросла на 5,51% - с 12,7 человека в 2018 году (край занимал 46-48-е места с Омской областью и Республикой Марий Эл) до 13,4 в 2019 году (32-34-е позиции с Белгородской и Свердловской областями).

Уровень безработицы в 2019 году не изменился по отношению к 2018 году и составил 3,8%. По этому показателю в 2018 году Хабаровский край делил 74-75-е места с Липецкой областью, в 2019 году - 69-75-е места с Брянской, Ивановской, Тульской, Ульяновской областями, Камчатским краем и Чукотским автономным округом.

Размер среднемесячной заработной платы в регионе в 2019 году вырос на 7,66% по сравнению с предыдущим годом - до 50 тыс. 442 руб. (место края по этому показателю не изменилось - 14-е). За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась на 5,44% - до 17 тыс. 159 руб. (и в 2018 году, и в 2019 году - 13-е место среди субъектов РФ).

В 2018 году число преступлений на 100 тыс. человек населения составило 1 тыс. 695 (23-е место; данные за 2019 год не опубликованы).