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Захарова заявила, что Россия найдет способ ответить на санкции США в отношении Кадырова

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россия найдет способ ответить на американские санкции в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова госсекретаря США Майкла Помпео.

"Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем", - написала она на своей странице в Facebook.

Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПомпео, Майкл (Майк)
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