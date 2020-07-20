Захарова заявила, что Россия найдет способ ответить на санкции США в отношении Кадырова

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россия найдет способ ответить на американские санкции в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова госсекретаря США Майкла Помпео.

"Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем", - написала она на своей странице в Facebook.

Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.