Эксперт: главным тезисом отчета Мишустина стала приоритетность потребностей россиян

"Ключевой тезис этого отчета - то, что человек становится в центре всей работы правительства. Правительство в России традиционно орган административно-хозяйственный, а не политический. Поэтому всегда казалось, что главная задача правительства - это проценты, доходы, цены", - сказал Журавлев, добавив, что "сейчас в основе работы правительства лежат уже не сами цифры, а именно их влияние на жизнь отдельного человека".

Он напомнил, что Россия прошла пандемию коронавируса "лучше многих стран мира". "Пандемию мы, очевидно, прошли лучше во многом благодаря тому, что наше правительство вовремя осуществило ряд мер. Но это не только заслуга правительства, но и президента, и руководителей регионов, и системы здравоохранения. Посмотрим, как мы прошли пандемию: минимальные потери, относительно небольшое число заболевших, очень маленькое число умерших. И это заслуга именно системы", - отметил эксперт.

Он напомнил, что в России сохраняются "сложные социальные проблемы, связанные с ростом безработицы и падением дохода граждан". "Но правительство очень много сделало для того, чтобы минимизировать эти потери. Другой вопрос, что уровень жизни в целом у нас относительно развитых стран невысокий. Нам, конечно, в этом смысле [в начале пандемии] было тяжелее, чем итальянцам, например", - подчеркнул Журавлев.

Он отметил, что в этот сложный период "как раз усилия власти, в первую очередь правительства, оказались достаточно эффективными". "Меры поддержки и бизнеса и, что важнее, граждан [были эффективными]. Например, история с раздачей денег многодетным родителям. Как я понимаю, эта программа будет продолжена, появятся новые программы, судя по тому, что говорил премьер-министр", - заключил он.

Мишустин в ходе выступления с отчетом в Госдуме заявил, что при корректировке национальных проектов правительство России будет исходить из необходимости достичь конкретных и значимых для каждого человека результатов. Он также добавил, что служение людям и командная работа на результат остаются базовыми принципами и ценностями для кабмина. По его словам, "нужно чтобы люди как можно быстрее вернулись к нормальной жизни, экономика могла развиваться дальше, а позитивные перемены ощутил на себе каждый гражданин России".